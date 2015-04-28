از قهرمان ملی والیبال نشسته در بندر انزلی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اداره ورزش و جوانان انزلی در مراسم تجلیل از میثم علیپور که صبح سه شنبه در این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: انزلی شهر کوچکی است که ورزشکاران بسیاری در آن مدال آور هستند اما با این وجود تقدیر و تجلیل از این قهرمانان در خور تلاش های آنان نیست.

علیرضا محمدی افزود: ورزشکاران معلول و جانباز برای ایستادن بر سکوی افتخار به مراتب بیش از دیگر ورزشکاران تلاش می کنند و متولیان امر نیز باید خدمات بیشتری به این قهرمانان ارائه کنند.

وی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی در فعالیت های ورزشی گفت: اگر برنامه ریزی مناسبی در فعالیت های ورزشی وجود نداشته باشد و سلیقه ای عمل شود در نهایت عملکرد مناسبی نخواهیم داشت.

محمدی با اشاره به کم رنگ شدن استقبال جوانان از ورزش نسبت به گذشته با وجود افزایش امکانات بیان کرد: اداره ورزش و جوانان برای تسهیل ارائه خدمات ورزشی به افراد تحت پوشش بهزیستی آماده است.

وی ادامه داد: باید همکاری همه جانبه و مشارکت برای بهره مند شدن همه جوانان شهر از فعالیت های ورزشی را به نسل جوان ارائه کرد.

رییس بهزیستی بندرانزلی نیز در این مراسم با تقدیر از تلاش های میثم علیپور و دیگر قهرمانان ورزشی جانباز و معلول اظهار داشت: افتخار آفرینی ورزشکاران معلول، باعث افتخار و مباهات جامعه بهزیستی است.

فرحناز غفاری فر بر اهمیت عزم همگانی برای توسعه ورزش در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: آموزش همگانی در راستای مبارزه با مصرف مواد مخدر و سوق دادن جوانان به سمت ورزش نیازمند همت و عزمی همگانی است.

این قهرمان والیبال نشسته نیز در این مراسم با بیان اینکه از سال ۸۴ فعالیتم را در رشته والیبال آغاز کردم گفت: کسب مقام سوم مسابقات جهانی بزرگسالان لهستان و قهرمانی پارا المپیک اینچئون (۲۰۱۴) نتیجه یک کار تیمی است.

میثم علیپور ادامه داد: برای ادامه فعالیت ورزشی از کشورهای آمریکا، عراق، قزاقستان و آذربایجان پیشنهاداتی داشتم اما ترجیح دادم در سرزمین خود و برای هموطنان خویش تلاش کنم.