به گزارش خبرنگار مهر، ۴۵ پرونده از جمله ۲۵ پرونده از استان یزد ۱۶ پرونده از استان مرکزی و ۵ پرونده از خراسان شمالی در جلسه کمیته ثبت و حریم معاونت میراث فرهنگی مطرح شد و پس از بررسی، ۴۱ اثر واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی شناخته شد. همچنین بررسی و تبیین ارزشهای چهار اثر دیگر نیز در جلسه های آینده کمیته ثبت و حریم انجام می شود.

از استان یزد خانه درویش گوهری، خانه پورشمسی، خانه سلطانی، خانه معین‌الدین حاج صدر، خانه رفیعیان، خانه محمدمیرزا حسینی (خانه احرامیان­پور)، خانه گذشتی­ها، خانه برومند، خانه بمان عباس قمی، خانه شاطر بمان، خانه خانی­ها، خانه سجاد پاینده، خانه آیت الله حائری، خانه سید جواد طباطبایی، خانه شکری، خانه بانو رباب طاهری (خانه سنایی)، زیارتگاه پیرمراد خرمشاه، مسجد جامع محمد آباد، منزلگاه انجیره، مسجد حسن زغالی، میدان کوی علیا و قلعه بنیز واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی شناخته شد و بررسی و تبییین ارزشهای سه اثر شامل خانه جوکار، خانه احمد رضا جلیلی و خانه همتی در جلسه آینده کمیته ثبت و حریم انجام خواهد شد.

انجيره، منزلگاهي در مسير هجرت امام رضا (ع)

منزلگاه انجيره از مهم‌ترين ايستگاه‌های كارواني راه رباطات (يزد به طبس) است. راه رباطات، مسيري است كه فارس را به خراسان مي‌پيوندد. امام رضا (ع) در راه خراسان از اين منزل عبور كرده اند.

راه امروزی يزد به طبس از میانه جاده میبد منشعب می ­شود و به خرانق می­ رسد. پیش­تر این سه راهی وجود نداشته و از یزد مستقیما به حوض جعفر و انجیره می­ رفتند و از آنجا با طي یک مرحله به خرانق می ­رسیدند. این پاره از راه امروزه به خاطر راه جدید از رونق افتاده و راه فرعی فرض می ­شود و مسافران خراسان رباط­های انجیره را نمی ­بینند. در منزلگاه انجیره دو رباط قرار دارد؛ کاروانسرای شاه‌عباسی؛ کاروانسرای یزدی­ها.

نام اين ايستگاه در مسالک و ممالک اصطخری مربوط به قرن چهارم هجري ذكر شده است. ابن حوقل جغرافين هم عصر اصطخري درباره منزل انجیره نوشته است: از یزد به انجیره یک منزل است. و در انجیره حوض آبی است که آب باران در ان گرد می‌آید و در میانه آنها آبادی نیست.

صفاءالسلطنة نائینی در دوره قاجار دربارۀ منزل انجیره در سفرنامه ­اش نوشته است: «منزل «انجیرک» شش فرسخی (خزائق) است. در این منازل بیشتر از نباتات تر و خشک و اسفند گلدار بود. مگر این منزل که نصف راه ریگزار است. در انجیرک رباط عالی مشتمل بر حجرات زمستانی و ایوان‌های تابستانی و منازل ممتاز که هر یک از اعالی و ادانی می‌توانند منزل نمایند هست؛ این رباط را مرحوم حاجی محمدطاهر مجتهد برادر مرحوم حاجی رجب­علی مجتهد عارف ساخته. گویند حاجی رجب­علی در اواخر عمر خود چندین سال ترک بیتوته نکرده، همه شب در مسجد جامع اعتکاف داشته است.

خلاصه آب نیم­شوری دارد. آب­انباری به عمق سی‌وپنج پله در رباط است که از آب دم شیر آن تشنه نمی­تواند به یک نفس سیر شود. چرا که سردی آب، دندان را صدمه می­زند. برجی هم در خارج رباط هست که یک خانوار در آنجا ساکن و بعضی مایحتاج زوار را حاضر دارد».

این کاروانسرا در سال ۱۳۷۷ش در اختیار نهادهای انتظامی بوده و امکان بازدید از آن فراهم نبوده است. بسیاری از کاروانسراها از اوائل قرن اخیر به پادگان و پاسگاه نظامی تبدیل شده اند. این کاروانسرا و کاروانسرای ساغند از آن جمله است.