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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۳۱

به منظور گفتگو با ظریف؛

فیلم/وزیر خارجه آمریکا وارد خاک ایران شد

فیلم/وزیر خارجه آمریکا وارد خاک ایران شد

جان کری وزیر خارجه آمریکا به منظور دیدار و گفتگو با وزیر خارجه کشورمان در محل اقامت سفیر ایران در سازمان ملل حضور یافت.

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به گزارش خبرگزاری مهر، جان کری وزیر خارجه آمریکا در اقدامی بی سابقه روز گذشته در محل اقامت سفیر کشورمان در سازمان ملل، با محمد جواد ظریف دیدار و گفتگو کرد.

از شهریور ۹۲ تاکنون وزرای خارجه ایران و آمریکا ۳ بار با یکدیگر در نیویورک ملاقات داشته اند که ۲ دیدار قبلی در محل سازمان ملل بوده و دیدار اخیر در محل اقامت سفیر ایران در سازمان ملل صورت گرفته است.

کری در بدو ورود مورد استقبال اسحاق آل حبیب، مدیکر وزارتی وزارت امورخارجه کشورمان قرار گرفت و با مشایعت وی وارد رزیدانس سفیر کشورمان در سازمان ملل شد.

گفتنی است بر اساس قواعد دیپلماتیک سفارت هر کشور، حکم خاک کشور متبوعش را دارد و حضور جان کری در محل رسمی متعلق به جمهوری اسلامی ایران، اولین حضور یک مقام بلندپایه آمریکایی در خاک ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.  

کد مطلب 2564189

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