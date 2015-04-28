فیلم/وزیر خارجه آمریکا وارد خاک ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جان کری وزیر خارجه آمریکا در اقدامی بی سابقه روز گذشته در محل اقامت سفیر کشورمان در سازمان ملل، با محمد جواد ظریف دیدار و گفتگو کرد.

از شهریور ۹۲ تاکنون وزرای خارجه ایران و آمریکا ۳ بار با یکدیگر در نیویورک ملاقات داشته اند که ۲ دیدار قبلی در محل سازمان ملل بوده و دیدار اخیر در محل اقامت سفیر ایران در سازمان ملل صورت گرفته است.

کری در بدو ورود مورد استقبال اسحاق آل حبیب، مدیکر وزارتی وزارت امورخارجه کشورمان قرار گرفت و با مشایعت وی وارد رزیدانس سفیر کشورمان در سازمان ملل شد.

گفتنی است بر اساس قواعد دیپلماتیک سفارت هر کشور، حکم خاک کشور متبوعش را دارد و حضور جان کری در محل رسمی متعلق به جمهوری اسلامی ایران، اولین حضور یک مقام بلندپایه آمریکایی در خاک ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.