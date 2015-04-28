به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی ظهر سه شنبه در همایش بزرگ فرهنگیان شهرستان رزن که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با اشاره به اینکه اگر قرار باشد تغییر، تحول و اصلاحی در جامعه صورت گیرد باید از حوزه فرهنگ آغاز شود، اظهار داشت: اگر بخواهیم تغییراتی در مشکلاتی نظیر حوزه فرهنگ، مصرف انرژی و یا کمبود آب اتفاق بیفتد باید این تغییرات از حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش آغاز شود.

وی با بیان اینکه همه مسائل و مشکلات از مجموعه فرهنگ و آموزش و پرورش عبور می کند، ابراز داشت: با توجه خاص به مجموعه آموزش و پرورش می توان در راستای تحول در حوزه های مختلف گام برداشت.

فرماندار شهرستان رزن با بیان اینکه این شهرستان ۱۴ درصد وسعت استان همدان را در برمی گیرد، بیان کرد: رزن خاستگاه علما و فضلای بزرگی چون شهید مفتح و ملا حسین قلی خان شوندی است.

شهرستان رزن شش و شش دهم جمعیت استان همدان را در برمی گیرد اما میزان جرائم در شهرستان رزن کمتر از یک درصد است حسینی با بیان اینکه شهرستان رزن شش و شش دهم جمعیت استان همدان را در برمی گیرد، افزود: میزان جرائم در شهرستان رزن کمتر از یک درصد بوده است، رزن رتبه های برتر کنکور سراسری و آزمون های علمی را به خود اختصاص داده است.

وی تاکید داشت: شهرستان رزن دارای مشکلاتی در حوزه آموزش و پرورش است که از وزیر خواستار توجه به این مشکلات هستیم.

فرماندار شهرستان رزن با بیان اینکه استاندارد سازی مدارس رزن ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، بیان کرد: برای تکمیل طرح سالن ورزشی ملا بداغ این شهرستان ۳۵۰ میلیون تومان، تکمیل مدرسه ملا بداغ ۴۰۰ میلیون تومان و زمین چمن رزن ۲۰۰ میلیون تومان، زمین چمن قروه ۱۵۰ میلیون تومان، استخر رزن دو میلیارد تومان، دبیرستان بابا نظر ۶۰۰ میلیون تومان و تکمیل اردوگاه ملاقلی حسین شوندی رزن ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه فعالیت های دولت یازدهم، جوی آرام و همراه با امید را برای آموزش و پرورش همراه داشته است، اظهار داشت: برنامه محوری از مهمترین اولویت آموزش و پرورش در سطح کلان و در استان همدان بوده است.

عبدالرضا فولادوند با اشاره به اینکه ساماندهی نیروی انسانی و بهسازی موجب کاهش ساعات حق التدریس شده است، بیان کرد: با اجرای ساماندهی نیروی انسانی و بهسازی ساعت حق التدریس معلمان در استان همدان از ۱۷ هزار ساعت در هفته به ۱۵ هزار ساعت کاهش یافته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه با اجرای طرح ساماندهی نیروی انسانی ۸۴۰ نفر فرهنگی در استان همدان بازنشسته شدند، ابراز داشت: ۵۰۰ دانش آموز نیز به آمار دانش آموزان استان همدان افزوده شده است.

۲۰ درصد فوق العاده شغل به معلمان ابتدایی استان همدان پرداخت شده است فولادوند از صرف جویی هشت میلیارد تومانی در آموزش و پرورش استان همدان خبر داد و گفت: ۲۰ درصد فوق العاده شغل به معلمان ابتدایی استان همدان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه ها توسعه پوشش مدارس غیر دولتی بود، ادامه داد: در سال گذشته پوشش مدارس غیر دولتی در استان همدان هشت درصد افزایش داشته است که در سال جاری به بالای ۱۲ درصد خواهد رسید.

عبد الرضا فولادوند از خرید خدمات آموزشی برای دو هزار و ۷۰۰ دانش آموز با ۹۰ کلاس درس خبر داد و عنوان کرد: خرید بسته های حمایتی برای دانش آموزان و تقویت دوره های ضمن خدمت از جمله برنامه ها در آموزش و پرورش استان همدان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه تلاش شده است توانمندی مدیران را در آموزش و پرورش استان افزایش دهیم، بیان داشت: هزینه های دوره های ضمن خدمت از دو میلیون ساعت با اعتبار ۴۰۰میلیون تومان در سال ۹۲ به دو میلیون ساعت با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان در سال گذشته کاهش داشته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان تاکید کرد: تلاش می کنیم امسال با توجه به شعار «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» در راستای تحقق شعار سال با همدلی و همزبانی دولت را یاری کنیم تا به جایگاه اصلی آموزش و پرورش دست یابیم.