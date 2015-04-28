به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه جلسه امروز در فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب افزود: جلسه بسیار راضی‌کننده‌ای بود و اعضای هیات مدیره هم که انتقاداتی داشتند. در پایان از جلسه راضی بوده و همه متفق‌القول بودند که تلاش خود را به کار بگیرند تا تیم‌ملی بتواند در آینده موفق باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نزدیک به ۵ ساعت جلسه طول کشید اما خروجی بسیار خوبی داشت و تمامی اعضای حاضر در جلسه با یکدیگر تعامل بسیار خوبی داشته و از امروز همه تلاش خواهیم کرد که تیم‌ملی تمام برنامه‌هایش به درستی اجرا شود.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوبتال در پاسخ به این سوال که آیا از افشین پیروانی برنامه‌ای گرفته‌اید گفت: قرار نیست او به ما برنامه بدهد، ما در حال حاضر با او صحبت کردیم و در آینده همه‌چیز مشخص خواهد شد.

مهدی تاج تاکید کرد: ما تمام انتقادات کی‌روش را در جلسه مطرح کردیم تا با همفکری تمام مشکلات را حل کنیم.

رئیس سازمان لیگ حضور دو دوره جام جهانی در منطقه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: اتفاق مهمی که در فوتبال رخ می‌دهد این است که دو دوره مسابقات جام جهانی در آسیا رخ خواهد داد و امیدوارم بتواند باعث پیشرفت فوتبال آسیا شود و ما هم بتوانیم از این مساله استفاده کرده و در فوتبالمان پیشرفت قابل توجهی داشته باشیم.

این مقام مسئول در ادامه تاکید کرد: همیشه می‌گفتند چون جام جهانی در اروپا برگزار می‌شود تیم‌های اروپایی یکی از دلایل پیشرفتشان همین مسابقات جام جهانی است پس بنابراین ما هم باید بهترین استفاده را از این مسابقات انجام دهیم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: همه باید تلاش کنیم تا بتوانیم تیم‌ملی موفقی برای مسابقات پیش روی داشته باشیم.