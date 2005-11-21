به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، اين همايش با حضور دكتر "مهدي محقق"، رئيس انجمن مفاخر فرهنگي كشور، دكتر "نصيري نيا"، معاون اداري مالي دانشگاه پيام نور و "نوش آفرين انصاري"، مدير شوراي كتاب كودك و استاد دانشگاه برگزار شد.

شهروندان اوزي در اين همايش يك روزه با ضرورت اهميت كتابخواني و روانشناسي كودك آشنا شدند.

برگزاري نشست هاي پرسش و پاسخ، كارگاه هاي آموزشي، ديدار از مكان هاي فرهنگي و آموزشي و اطلاع رساني از جمله برنامه هاي اين همايش بود.

همچنين در آستانه هفته بسيج، نشستي در خصوص صهيونيست و توطئه هاي آن به همت بسيج دانشجويي دانشگاه پيام نور مركز "اوز" با حضور بخشدار "اوز" و دكتر "قديري ابيانه" سفير سابق ايران در استراليا در اين مركز دانشگاهي برگزار شد.

منطقه پنج دانشگاه پيام نور شامل استان هاي فارس، كهكيلويه و بوير احمد و بوشهر است.