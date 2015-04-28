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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۴۳

با کمک خیران و واقفان؛

جمعیت هلال احمر ایران ۶ بیمارستان در عراق احداث می کند

جمعیت هلال احمر ایران ۶ بیمارستان در عراق احداث می کند

معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر ایران، گفت: با کمک خیران و واقفان سلامت و ستاد بازسازی عتبات عالیات، ۶ بیمارستان مجهز در کربلای معلی، نجف اشرف و شهر مقدس کاظمین احداث می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری از وقف پنج قطعه زمین برای ساخت بیمارستان در عراق خبر داد و گفت: خیران با نیت کمک به سلامت زایران اباعبدالله الحسین (ع) اقدام به خرید و اهدای این زمین ها به هلال احمر جمهوری اسلامی ایران کرده اند.

وی با تقدیر از کمک های خیران سلامت و ستاد بازسازی عتبات در احداث این بیمارستان ها افزود: دو بیمارستان در شهر های نجف و کربلا در حال احداث است و مراحل ساخت آن شروع شده است.

حیدری تصریح کرد: در نجف اشرف ساختمان هتلی برای این منظور وقف شده است و با گرفتن مجوز های لازم از سوی وزارت بهداشت عراق این هتل به بیمارستان جراحی تغییر کاربری می دهد.

معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به پروژه بیمارستانی دارالشفا در نزدیکی حرم حضرت ابوالفضل العباس (ع) گفت: چهار پروژه دیگر در شمال کربلا و در نزدیکی حرم امام حسین (ع) برای پوشش همه زایران در کربلا و یکی هم در ضلع غربی حرم و انتهای صحن فاطمی و دیگری در کاظمین برای ساخت بیمارستان در نظر گرفته شده است.

حیدری مهمترین ویژگی این پروژه ها را در دسترس بودن آنها عنوان کرد و گفت: به طور مثال پروژه بیمارستان دارالشفا در نزدیکی حرم حضرت ابالفضل العباس (ع) با توجه به نزدیکی به حرم بعد از طرح توسعه دسترسی خوبی برای زایران دارد و در نجف هم اکنون در ضلع شرقی حرم مستقر هستیم و با ساخت بیمارستان دیگر در ضلع غربی بقیه قسمت ها را هم پوشش می دهیم.

کد مطلب 2564201
حبیب احسنی پور

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