نخستین دفتر کارگزاری رسمی تامین اجتماعی کنگان افتتاح شد

به گزارش مهر، مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر در این مراسم، هدف از افتتاح این کارگزاری را تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به بیمه شدگان، توسعه و تامین فرهنگ بیمه ای، چاپ و صدور دفترچه های درمانی، ایجاد رضایتمندی ارباب رجوع، دریافت لیست از کارفرمایان و پیمانکاران، تسریع در وصول مطالبات و جلوگیری از اشتغال پنهان عنوان کرد.

وی افزود: شهرستان های بوشهر، عسلویه و کنگان به ترتیب دارای بیشترین بیمه شده در سطح استان هستند.

مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر همچنین از راه اندازی سومین کارگزاری رسمی تامین اجتماعی استان در بندر عسلویه طی سال جاری خبر داد.

رازه ادامه داد: در حال حاضر ۳۵۸ هزار نفر بیمه شده اصلی استان بوشهر است که ۸۹ درصد از این تعداد بیمه اجباری، ۳ درصد بیمه شده اختیاری و ۸ درصد بیمه شده توافقی هستند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه نیروهای شاغل در صنعت از شهرهای مختلف در این استان فعالیت می کنند در مجموع جمعیتی بالغ بر ۸۶۰ هزار نفر تحت پوشش تامین اجتماعی در استان هستند.

تلاش برای جذب ۱۰ هزار بیمه شده جدید در استان

مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: تلاش امسال ما برای جذب ۱۰ هزار بیمه شده جدید است.

رازه خاطرنشان کرد: در حال حاضر در استان بوشهر ۱۵ شعبه اصلی، ۱۵ شعبه اقماری و ۲ کارگزاری وجود دارد و به زودی شانزدهمین شعبه اقماری در بندر بوالخیر نیز راه اندازی خواهد شد.

وی گفت: سال گذشته با توجه به وضعیت تعدیل نیروها در شرکت های مستقر در صنعت میزان پرداخت بیمه بیکاری در استان نسبت به سال مشابه افزایش ۲۲ درصدی داشته است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر در ادامه با تشریح برخی فعالیت­ های استانی تامین اجتماعی، راه اندازی شعب اقماری بندر امام حسن و عالیشهر، راه اندازی کارگزاری رسمی در شعب ۲ بوشهر، راه اندازی کانون کارکنان بازنشسته تامین اجتماعی و راه اندازی هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات در استان را از مهمترین اقدامات در سال گذشته عنوان کرد.

تکریم ارباب رجوع، اصول اولیه خدمتگزاری است

فرماندار کنگان نیز در این مراسم گفت: تامین اجتماعی، مصداق تجربه موفق واگذاری امور به بخش خصوصی است.

عباس جمشیدی، موضوع ضرورت تسهیل و تسریع در کار مردم و تکریم ارباب رجوع را از اصول اولیه خدمتگزاری عنوان کرد.

وی گفت: تکریم ارباب رجوع به ویژه در بخش خصوصی موجب می شود بخش خصوصی از سوی مردم مورد اقبال عمومی قرار گیرد.

فرماندار کنگان، صداقت و راستگویی و خدمت بی منت را رویکرد دولت تدبیر و امید دانست و گفت: خدمت به مردم با پرهیز از سیاسی کاری، سیاست راهبردی دولت یازدهم است.