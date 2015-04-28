به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان و در بخش انفرادی این رقابت‌ها که در سوشو چین جریان دارد، ساعتی پیش نوشاد عالمیان که از مرحله گروهی معاف شده بود در جدول اصلی به مصاف "مالونگ" مرد شماره یک تنیس روی میز جهان رفت. نوشاد در این دیدار که نخستین دیدار انفرادی او در مسابقات جهانی چین به حساب می‌آمد با نتیجه ۴ بر صفر متحمل شکست شد.

افشین نوروزی دیگر نماینده ایران در این مرحله از مسابقات بود. این بازیکن دیدار خود در این مرحله را برابر "روبرت گاردوس" از اتریش برگزار کرد. کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران این دیدار را بانتیجه ۴ بر یک واگذار کرد. نیما عالیمان هم به عنوان آخرین نماینده ایران در این مرحله از مسابقات به مصاف "مین سسئوک" از کره‌‎جنوبی رفت و با نتیجه ۴ بر یک مغلوب شد.

نوشاد عالمیان، افشین نوروزی و نیما عالمیان با شکستی که در این مرحله از مسابقات برابر حریفان خود متحمل شدند از صعود به مراحل بالاتر بازمانده و از دور مسابقات کنار رفتند.

با حذف این بازیکنان، پرونده تنیس روی میز ایران در این دوره مسابقات قهرمانی جهان بسته شد.

امروز و در چارچوب همین رقابت‌ها تیم‌های دوبل مردان و زنان و همچنین مریم صامت از دور مسابقات کنار رفتند. ندا شهسواری و پوریا عمرانی هم دیگر نمایندگان اعزامی ایران به چین بودند که روز گذشته از جدول مسابقات کنار گذاشته شدند.