به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن کریم پور پیش از ظهر امروز در کنگره بزرگداشت شهدای کارگر استان اظهار داشت: رهبری جمهوری اسلامی ایران ساخت سلاح هسته ای را حرام اعلام کرده اند اما اگر این حرام بودن لغو شود ساخت بمب اتم برای ایران از ساخت آلاسکای دوقلو راحت تر است.

وی با بیان اینکه ایران امروز رو به پیشرفت و ترقی است و هر روز قدرتمندتر از روز گذشته است، افزود: پیشرفت های ایران اسلامی محض وجود شهدا است که پایه‌های کشور را با امنیت و آسایش موجود نگه داشته اند.

کریم پور اضافه کرد: حاصل خون شهدایی که در راه دفاع از این مرز و بوم به شهادت رسیدند گفته های پوتین است که پس از دیدار با مقام معظم رهبری گفته است، تا زمانی که اندیشه رهبری ایران بر این کشور سایه انداخته است، هیچ تهدیدی این کشور را نمی‌ گیرد.

وی بیان داشت: صهیونیسم جهانی نیز شیعه را مانند عقابی بلندپرواز دیده است که دارای دوبال شهادت و مهدویت است و شهادت را پذیرفته تا مهدویت حفظ شود لذا برای نابودی آن باید سر عقاب را مورد هجوم قرار داد.

کریم پور ادامه داد: بنابر عقیده وزیر خارجه پوتین، پس از دیدار با مقام معظم رهبری به این گفته صهیونیسم ها پی برده است که چرا به سر عقاب اهمیت می ‌دهند.

مشاور فرمانده سپاه قدس با بیان اینکه امروز ایستادگی در مسیر آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی، بسیار سخت تر از گذشته است، اظهار داشت: رزمندگان جامانده از کاروان شهدا و نسل امروز انقلاب، زینب گونه ایستاده اند تا راه حسینی شهدا را ادامه دهند.

وی با اشاره به پیشرفت های چشمگیر کشورمان در عرصه های مختلف علمی و سیاسی به ویژه انرژی هسته ای و قدرت موشکی، تصریح کرد: مستکبران غربی و صهیونیسم جهانی در برابر قدرت و عظمت جمهوری اسلامی ایران به زانو درآمده اند و نمی توانند هیچ توطئه و دسیسه ای را به پیش ببرند.

کریم پور اضافه کرد: وجود شهدای نازنین به ویژه شهدای کارگر افتخاری برای همه رزمندگان اسلام شده که آمریکا توان عملی کردن گزینه نظامی خود را ندارد و از ایران وحشت دارد.

وی عنوان کرد: آمریکایی ها گفته اند اگر ما جنگ علیه ایران را شروع کنیم پایان آن به عهده ما نیست چرا که ایرانی ها به چیزی دست یافته اند که در هیچ کجای دنیا نمی توان به آن دست یافت و این منحصر به ملت ایران است.

کریم پور ادامه داد: آمریکایی ها می گویند ایرانی ها به تسلط بر طبیعت دست یافته اند و طبیعت را به مقابله با ما می فرستند و ما از آن و مقابله با آن عاجزیم.

وی با بیان اینکه منظور آمریکایی ها از تسلط بر طبیعت همان دست های غیبی است گفت: نمونه آن در صحرای طبس برای آمریکا شکستی به بار آورد که آن ها فهمیدند اگر با بهترین و پیشرفته ترین سلاح ها و نیروها و افسران زبده عملیاتی علیه ایران داشته باشند با شکست مواجه خواهد شد.

کریم پور یادآور شد: الحمدلله که جمهوری اسلامی ایران در شرایطی قرار گرفته که رهبر معظم انقلاب اسلامی علنی و رسمی اعلام می کنند از دنیا ترسی نداریم چرا که یقین دارند پشتیبان حرفشان کارگرانی هستند که خط مقدم تولید را در دست دارند و برای مبارزه و دفاع از کشور آماده ایستاده اند.

وی در پایان تصریح کرد: وظیفه ما تبعیت محض از ولایت فقیه است و باید بدانیم که ایشان همچون انوار الهی ائمه اطهار(ع) که گاهی در برابر دشمنان شمشیر بلند کرده و گاهی سکوت اختیار کرده اند، همواره ایستادگی و مقاومت را در نظر داشته اند.