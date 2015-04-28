مدیرکل جدید آموزش و پژوهش کانون منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرمانی متولد سال 1350 در نیشابور دانشآموخته رشته کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران و کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران است و هم اکنون در مقطع دکتری رشته جامعهشناسی، گرایش بررسی مسایل اجتماعی ایران در دانشگاه تهران تحصیل میکند.
آخرین سمت اجرایی وی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان مشاور برنامهریزی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم بود و در کارنامهی کاری وی طی 17 سال گذشته عنوانهایی مانند مسوول اداره کتاب کودک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهیه بسته اجرایی توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضویت پیوسته انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ایران، عضویت در کمیسیون کودک و نوجوان شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیری شورای سیاستگذاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و عضویت در شورای علمی فصلنامه کتاب کودک و نوجوان به چشم میخورد.
کرمانی که سابقهی تدریس در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا و مرکز علمی و کاربردی فرهنگ و هنر را نیز در کارنامهی علمی خود ثبت کرده است، با حکم علیرضا حاجیانزاده مدیرعامل و به پیشنهاد معاون فرهنگی کانون روز هفتم اردیبهشت 1394 به عنوان مدیرکل آموزش و پژوهش کانون منصوب شد.
در کارنامهی علمی این مدیر جدید کانون در عین حال انتشار 4 عنوان کتاب در حوزهی جامعه شناسی و ادبیات کودک و دهها عنوان مقاله علمی و آثار پژوهشی متعددی ثبت شده است.
در همین حال بهمن کاظمی مدیر کل سابق و پیشکسوت این اداره در سال 1361 با عنوان مربی، کار خود را در مرکز کانون شهرستان هرسین استان کرمانشاه آغاز کرد و پس از آن به عنوان مسوول مرکز شماره 3 کانون کرمانشاه و مسئول آفرینشهای ادبی منطقه غرب کشور به فعالیتهای خود ادامه داد.
وی طی سالهای 1365 تا 1369 در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه تبریز به تحصیل پرداخت و پس از آن برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی به تهران آمد.
کاظمی تا سال 1373 به عنوان کارشناس فرهنگی در کانون فعالیت میکرد و پس از آن به واحد پژوهش کانون منتقل شد.
او سال 1387 به عنوان سرپرست و پس از چند سال به عنوان مدیرکل آموزش و پژوهش کانون منصوب شد و اکنون به جمع پیشکسوتان کانون میپیوندد و بازنشسته میشود.
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