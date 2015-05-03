به گزارش خبرگزاری مهر، حسن طائی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی با انتقال مسائل خود به بخش های دیگر مانع گسترش محیط کسب و کار است گفت: شرایط رکودی بخش های تولیدی چندان متفاوت از بخش مالی نیست.

معاون اشتغال وزارت کار با تاکید بر اینکه هر جا درباره شاغلان سخنی گفته می شود باید در مورد بیکاری نیز حرفی گفته شود ادامه داد: ‌اگر گاهی در باب انعطاف قوانین محیط کار مطالبی را می گویم به این دلیل است که ذهنم معطوف به مسئله بیکاری است.

طائی گفت:‌ عقب ماندگی ناشی از رشد سرمایه گذاری و تولید در مقایسه با روند میان مدت و بلند مدت و شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ملی از جمله مشکلات و موانع محیط های کسب و کار است.

این مقام مسئول در وزارت کار پیچیده بودن قوانینی که تولید کننده را وادار به فرار از قانون و فعالیت در بخش غیررسمی و عدم شفافیت قرادادهای می نمایند را نیز یکی دیگر از موانع موجود بازار کسب و کار برشمرد.

وی به تشریح مشکلات مربوط به مدیریت منابع انسانی و فرهنگ کار، واردات و الگوی تجاری پرداخت و بیان داشت:‌ عدم استفاده از فناوری های نوین در تولید، ‌ نبود شبکه سازی و برندسازی و اتصال کسب و کارهای کوچک و متوسط به بنگاه های بزرگ و وجود انحصارها و قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط نهادهای دولتی و ... از دیگر آسیب های فضای کسب و کار هستند.

معاون وزیر کار به موضوع اشتغال زنان اشاره و اعلام کرد:‌ امروزه از طرفی زنان تحصیل کرده در جامعه توانمند می شوند و از طرف دیگر ساختار بازار کار مردانه است و باید برای بهبود فضای کسب و کار این روند در آینده دچار تغییراتی شود.