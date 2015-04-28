مدیریت مصرف آب نیازمند ایده های جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر سه شنبه در جلسه بهینه سازی مصرف آب که در سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهارداشت: نقش جهاد کشاورزی در بحث مصرف آب کلیدی است و باید با داشتن برنامه اجرایی مناسب مشکل بحران آب حل شود.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت دشت قزوین افزود: ماباید بیانات رهبری را د رمورد دشت قزوین سرلوحه کارقرار دهیم و با پیگیری پروژه دشت قزوین را به یک طرح ملی درجه یک برسانیم.

روزبه خاطر نشان کرد: پیشنهادم بر این است که مدیرانی که درسفر مقام معظم رهبری به قزوین مسئولیت داشته اند را دعوت و یک تیم منسجم برای تحقق بیانات معظم له تشکیل دهیم.

وی با تاکید بر نقش جهاد کشاورزی در تامین امنیت غذایی بیان کرد: جهاد کشاورزی باید نقش خود را در الگوی کشت پررنگ کند و از کشت محصولات با مصرف نیاز آبی بالا در مزارع جلوگیری کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این جلسه گفت: اساس کشاورزی استان بر این است که بتوانیم رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد دشت قزوین را چراغ راه در تدوین برنامه های بخش کشاورزی قرار دهیم.

دکتر نیاز علی ابراهیمی پاک افزود : در سال گذشته صندوق توسعه ملی برای استانهامجموعه اعتباراتی در نظر گرفته که باید با تلاش مضاعف بتوانیم اعتبارتی برای حفظ منابع آبی دشت قزوین جذب کنیم .

وی خاطر نشان کرد : از هجده میلیارد متر مکعب منابع آبی استان سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب از منابع زیر زمینی برداشت می شود.

ابراهیمی پاک اضافه کرد : اکر ما بتوانیم سالانه ۲۰ درصد صرفه جویی یا کمتر مصرف کنیم می توانیم بیلان منابع آب های استان را ثابت نگهداریم.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم گفت : هدف بخش کشاورزی حفظ منابع همراه با پایداری تولیدات کشاورزی است.

محمد حسین عطایی اظهار داشت: از دهه ۴۰ حفر چاه در دشت قزوین ممنوع و تاکید بر اجرای سیستم های نوین آبیاری بوده است.

وی خاطر نشان کرد: از سال ۷۳ بهره برداری از منابع آبی زیرزمینی دشت قزوین سرعت بیشتری پیدا کرده و روز به روز مشکل این دشت افزوده شده است.

عطایی با اشاره به مطالعات منابع آب زیر زمینی دشت قزوین توسط وزارت نیرو انجام شده افزود: روند موجود پس از هشت سال به از بین رفتن ۷۰ درصد منابع آب زیرزمینی منجر خواهد شد که این امر در استان قزوین نیزموجب ازبین رفتن ۵۰ درصد منابع ابی می شود و آب شور به سمت آبهای شیرین نفوذ پیدا خواهد کرد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ارزش کل تولیدات دشت را ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بطور سالانه برآورد کرد و اظهار داشت : با سرمایه گذاری و منطقی کردن مصرف اب در بخش کشاورزی می توان از این سرمایه عظیم نگهداری کرد.

عطایی اضافه کرد : از مجموع ۴۴۳ هزار هکتار از اراضی دشت قزوین حدود ۱۵۹۷۵۰ هکتار از این اراضی شامل کلاس های ۲ الی ۶ تحت تحت تاثیر مسایل شور و قلیایی است که در این در خاکها آب کافی هم امکان جذب توسط گیاه نخواهد داشت.

عطایی خاطر نشان ساخت : با توجه به مطالعات انجام شده در استان؛ پتانسیل اجرای ۱۸۶ هزار هکتار آبیاری تحت فشار را داریم که با اجرای این طرح بیش از ۶۷۷ میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی می شود.

وی با بیان اینکه مجموع آبی که باید صرفه جویی شودحداقل ۵۶۱ میلیون متر مکعب در سال است نصریح کرد: هر قطره آبی که از سد طالقان به استان قزوین وارد شود کمک به دشت قزوین است پس باید تلاش کنیم از این سد سهمیه بیشتری دریافت کنیم تا بهره برداری از منابع آبی زیر زمینی کاهش پیدا کند.