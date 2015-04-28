به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی دشتی سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تقدیر استاندار آذربایجان شرقی از کمیته امداد استان بخاطر کسب رتبه نخست مشارکت کننده در امر سواد آموزی گفت: تلاش در این حوزه بر اساس سیاست های کلی کشور و دستورات مقام معظم رهبری، از اولویت های اصلی کمیته امداد است.

وی تصریح کرد: این نهاد برای ریشه کن کردن بی سوادی بین مددجویان ۱۰ تا ۴۹ ساله تحت پوشش را اولویت کمیته امداد در حوزه سوادآموزی عنوان و تصریح کرد: بر همین اساس شناسائی، آماده سازی، هدایت و مشاوره روانشناختی بی سوادان و همچنین ارائه آموزش های مهارت های زندگی جهت تحکیم سواد نوسوادان تحت حمایت مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی از شناسائی و معرفی بیش از ۹ هزار و ۲۱۳ مددجوی بی سواد و نیز آموزش دو هزار و ۶۱۳ مددجوی بی سواد نیز خبر داد و اظهار داشت: یکهزار و پنج دانشجو و فارغ التحصیل تحت حمایت نیز با همکاری آموزش و پرورش استان و بسیج سازندگی به عنوان آموزشیار در سوادآموزی مددجویان تحت حمایت با نهضت سواد آموزی همکاری می کنند.