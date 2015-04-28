به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، بنابر اعلام گروه پزشکی این تیم حمیدرضا علی‌عسگری به دلیل درد در ناحیه کشاله تحت درمان قرار دارد و به همین دلیل در تمرین روز گذشته سرخ‌پوشان شرکت نکرد. بر این اساس برانکو ایوانکوویچ از کادر پزشکی تیم پرسپولیس خواسته است تا اقدامات لازم را دنبال کند تا فردا چهارشنبه، وضعیت نهایی این بازیکن مشخص شود.

علی‌عسگری امروز برنامه فیزیوتراپی را انجام خواهد داد و پس از آن تمرین سبکی را انجام می‌دهد. وی قبل از دو بازی اخیر سرخ‌پوشان با درد در این ناحیه روبرو بود و هر بار برای بازی آماده شد.

رضا نوروزی هم که از ناحیه عضله دوقلو دچار آسیب دیدگی است در حال حاضر برنامه درمانی خاص خود را دنبال می‌کند.