به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل بارون فون اونگرن ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار هرمزگان با بیان اینکه استان هرمزگان دروازه تجاری و بندری ایران است، عنوان کرد: دوستی های قدیمی میان دو کشور ایران و آلمان وجود داشته و مردم دو کشور نیز ارتباط خوب و نزدیکی با یکدیگر دارند و هرساله گردشگران ایرانی بسیاری به آلمان سفر می کنند.

وی ادامه داد: توسعه ارتباطات اقتصادی و سیاسی برای دو کشور بسیار مفید خواهد بود و ایران و آلمان می توانند دوستان تجاری خوبی برای یکدیگر باشند که تحقق این امر با پیشرفت های صورت گرفته در مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ بسیار نزدیک است.

سفیر آلمان در ایران افزود: استان هرمزگان می تواند نقشی کلیدی در ارتباطات دو کشور ایران و آلمان داشته باشد چون این استان دروازه مبادلات اقتصادی ایران است.

میکائیل بارون تصریح کرد: همچنین ما خواستار توسعه ارتباطات بندری میان دو کشور هستیم که هرمزگان با توجه به ظرفیت هایی که دارد، می تواند در گسترش این ارتباطات نقش آفرین باشد.

وی بیان داشت: همچنین ما خوشحال خواهیم شد تا مسئولان استان هرمزگان از تجربیات متخصصین کشور ما در این استان استفاده کنند و مردم و بخش های تجاری آلمان علاقه مند به توسعه ارتباطات میان دو کشور هستند.

سفیر آلمان در ایران تاکید کرد: استان هرمزگان نقشی کلیدی در ایران دارد و ما علاقه مند ارتباط اقتصادی با ایران از طریق این استان هستیم.

هرمزگان از استانهای مهم توسعه محور است

استاندار هرمزگان نیز در این دیدار با بیان اینکه تمامی این شرایط منجر شده تا هرمزگان از استان های مهم توسعه محور کشور باشد، گفت: این استان می تواند مرکزی برای انتقال کالاهای کشور آلمان باشد و همچنین با تقویت روابط تجاری و اقتصادی، سرمایه گذاران آلمانی می توانند از ظرفیت های سرمایه گذاری هرمزگان استفاده کرده و کار سرمایه گذاری در این استان را انجام دهند.

جاسم جادری با بیان اینکه دولت و کشور آلمان در عرصه های سیاسی و اقتصادی و مسائل بین المللی نقش تاثیرگذاری دارند، عنوان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مهم و مطلوبی برخوردار است و ملت های آزادی خواه منطقه همسو با تفکرات و راهبردهای ایران هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه اقدامات ظالمانه ای در منطقه ما همانند حمله عربستان سعودی به یمن اتفاق افتاده که موجب تعجب است که کشورهای غربی که مدعی دموکراسی و آزادی هستند از کشور متجاوزی حمایت می کنند که نه در آن حقوق بشر رعایت می شود و نه دارای دموکراسی و آزادی است و در مقابل مردم کشوری همچون یمن که می خواهند سرنوشت کشورشان را تعیین کنند مورد ظلم قرار می گیرند.

استاندار هرمزگان در ادامه با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵ افزود: مردم ایران، بهترین ملت برای حفظ و نگه داری صلح و حق طلبی بوده اند و در حالی که به دنبال دستیابی به علم و فناوری بوده اند به ناحق مردم ایران مورد تحریم قرار گرفتند که امروز در راستای دفاع از حقانیت این ملت در حال مذاکره هستیم.

جادری با بیان اینکه ایران از ظرفیت های بسیار خوب اقتصادی و امکان مناسب برای سرمایه گذاری برخوردار است، تصریح کرد: خوشبختانه در دو سال گذشته پیشرفت های خوبی در ارتباطات بین المللی ایران به دست آمده و در این مدت شاهد رشد ۳۳ درصدی روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و آلمان نیز بوده ایم.

وی به معرفی ظرفیت های اقتصادی و تجاری استان هرمزگان پرداخت و بیان داشت: استان هرمزگان از اهمیتی استراتژیک برخوردار بوده و ظرفیت های دریایی و بندری، شیلاتی، صنعتی و معدنی از قابلیت های این استان محسوب می شوند و در زمینه صادرات و واردات کالا نیز دارای موقعیت برجسته و بسیار مهمی در کشور است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اضافه کرد: هرمزگان در حال حاضر دارای دو منطقه آزاد است و در آینده نیز در شرق و غرب این استان، یعنی در شهرستان های جاسک و پارسیان نیز دو منطقه آزاد تجاری و اقتصادی دیگر ایجاد می شود و علاوه بر آن برخورداری از شش منطقه ویژه اقتصادی، دو بندر بزرگ شهید رجایی و باهنر، ۱۴ جزیره، همسایگی با پنج کشور حاشیه خلیج فارس و سواحل طولانی از جمله دیگر مزیت های استان هرمزگان محسوب می شوند.

جادری خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد واردات و صادرات کشور از طریق استان هرمزگان انجام می شود و بندرعباس نیز پایتخت اقتصادی ایران لقب گرفته که می توان این ظرفیت ها را به سرمایه گذاران کشور آلمان معرفی کرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بندر شهید رجایی با اجرای فازهای توسعه ای در حال افزایش به هشت میلیون TEU در پایان فاز سوم است، اظهار داشت: در شرق هرمزگان نیز و در جاسک مرکز صادرات نفت، پالایشگاه و پتروشیمی ایجاد می شود.

استاندار هرمزگان افزود: علاوه بر این، مناطق آزاد قشم و کیش نیز دارای فرصت های سرمایه گذاری خوبی هستند و همچنین هرمزگان دارای شش فرودگاه و ظرفیت حمل و نقل ۴۰ میلیون تن کالا از طریق راه آهن است.