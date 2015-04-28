به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر عراق در سخنانی به نقش گسترده کمیته های مردمی در مبارزه با تروریسم به ویژه داعش اشاره کرد.

وی در این زمینه ضمن قدردانی از شرکت کنندگان در نبرد با داعش تصریح کرد: مردم عراق به ندای مرجعیت دینی برای مبارزه با داعش لبیک گفته و به میدان نبرد آمدند.

العامری تأکید کرد: بر همین اساس، کمیته های مردمی به شهر الرمادی در استان الانبار خواهند رفت تا در آنجا نیز با داعش مبارزه کنند؛ آنها برای این کار خود نیاز به کسب اجازه از هیچ مقام مسئولی ندارند.

در همین ارتباط «حامد صاحب الکربلائی» از مسئولان سازمان بدر در کربلا گفت: اگر تروریست های داعش سعی کنند وارد کربلا شوند، صحرای کربلا را به گورستان آنها تبدیل می کنیم.