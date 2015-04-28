به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام عبدالکریم عابدینی ظهر سه شنبه در بازدید از مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان اظهارداشت: اگر بتوان بین دانش و علم با تقوا و معنویت یک تلاقی ایجاد کرد به نتایج و دستاوردهای بزرگی می‌توان دست پیدا کرد.

وی با بیان اینکه نگاه جهادگران در جهاد دانشگاهی باید بر اساس تقوا و معنویت باشد، تصریح کرد: جهادگران این مجموعه مخصوصا در حوزه علم باید به این نکته توجه داشته باشند که خدا شما را مامور کرده تا به این دستاوردهای بزرگی علمی دست پیدا کنید.

امام جمعه قزوین با اشاره به اینکه خداوند در قرآن تنها خطاب به پیامبر از واژه اتَّقِ اللَّهَ استفاده کرده است، خاطرنشان کرد: بیان واژه اتَّقُواْ اللّهَ به مومنان به این معناست که اگر هر مجتمعی با ایمان و تقوا وارد میدان شود درهای بسته به روی آن‌ها باز می‌شود و سوال‌های بی‌جواب پاسخ می یابند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تأکید کرد: حتما کسانی که در این مسیر با تقوا حرکت می‌کنند از همه کسانی که همه فناوری‌ها را دارند اما سلاح تقوا را ندارند جلوتر قرار می‌گیرند که این امر در نگاه قرآن امری تثبیت شده است.

حجت‌الاسلام عابدینی با بیان اینکه این موفقیت‌ها تحقق جمعی تقوا است ادامه داد: کار در مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی به قدری با عظمت است که برای تولد هر یک نوزاد باید در تمام شهر جشن گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه این گونه دستاوردها و تلاش‌ها در عرصه علمی، ساخت دین و مسجد است، اضافه کرد: تک تک کسانی که در این وادی کار می‌کنند در واقع برای اقامه دین و نماز تلاش می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در پایان اظهار کرد: باید تلاش شود کودکان متولد شده در محافل دینی رشد پیدا کنند و بزرگ شوند که این مسئله جزء با داشتن برنامه‌های دینی برای خانواده‌ها محقق نمی‌شود.