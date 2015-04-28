به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کارلوس کی‌روش در جمع اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: از شما به خاطر اینکه این وقت را در اختیار من گذاشته‌اید، تشکر می‌کنم. امروز پس از 4 سال این افتخار را دارم که در جلسه هیات رئیسه حضور یابم تا برنامه ها و نظرات خود را ارائه کنم.

وی درباره برنامه‌های تیم ملی فوتبال تاکید کرد: در این مدت ما در اکثر مواقع در برگزاری اردوها و دیدارهای تدارکاتی دچار مشکلات بودیم و بسیاری از مواقع مشکلات مالی و عدم امکانات بر سر راه تیم ملی بود. من هیچگاه درخواستی برای خود نداشته و نخواستم امکانات تیم‌های بزرگی چون منچستر، رئال و یا تیم‌های درجه یک را برای تیم ملی داشته باشم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اضافه کرد: من با تیم‌های آفریقای جنوبی و پرتغال کار کرده‌ام و مانند ایران با آنها به جام جهانی راه یافته‌ام. همه می‌‎دانند در آفریقای جنوبی هم امکانات درجه اول و حرفه‌ای وجود ندارد. پرتغال هم کشور کوچکی است که 10 میلیون جمعیت و 100 هزار نفر فوتبالیست حرفه‌ای دارد و البته مشکلات مالی خود را دارد. ما توانستيم در اين کشور بازیکنان بزرگی مانند اوزه بیو، فیگو و رونالدو را داشته باشيم و من با همين تيم به جام جهانی رفته ام.

وی در ادامه افزود: همه مردم به این امر واقف هستند در فوتبال یک نظر غالب برای پیشرفت بايد داشته باشد و قطعا در ایران هم وجود دارد. همیشه گفته‌ام امکانات درجه اول جهان مانند رئال و منچستر را انتظار ندارم و برنامه آماده‌سازی می‌خواهم که نه در سطح تیم‌های درجه اول آسیا مانند ژاپن و کره‌جنوبی و یا استرالیا باشد و نه مانند تيم‌های درجه چندم آسیا باشیم.

کی‌روش همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر تیم اول آسیا هستیم و همه به ما احترام می‌گذارند باید برنامه‌های ما قوی‌تر از دیگر تیم‌های آسیایی باشد که این امر وظیفه ما است.

وی اضافه کرد: فوتبال بازی عاطفی و خاصی است و اگر ما به لبنان و عراق ببازیم، همه تحت تاثیر قرار می‌گیرند. يک روز ده نفره در تهران کره‌جنوبی را می‌‌بریم و يک روز در بیروت به تیم ملی لبنان می‌بازیم. اگر بعد از باخت‌ها بگويم که من برنامه آماده‌سازی، بازی تدارکاتی و... در اختیار نداشته‌ام، اینها همه توجیه است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران یادآور شد: در سراسر و جهان در کشورهای خیلی پیشرفته مانند برزیل، ایتالیا همین است و همه باید وظایف خود را به خوبی انجام دهیم تا برنامه‌ها به طور مطلوب پیش رود تا بعد از باخت صحبت‌هایی را مطرح نکنیم که جز توجیه چیز دیگری نیست.

وی در ادامه بیان کرد: وظیفه من این است برنامه‌های تیم ملی را ارائه دهم. دغدغه زیادی در راه موفقیت وجود دارد و من به عنوان یک متخصص در فوتبال که سابقه 33 سال حضور در فوتبال را دارم، باید بگویم الان زمان بیدار باش است. بدون امکانات و توجه به فوتبال، بدون داشتن برنامه‌های آماده‌سازی و اردوهای تدارکاتی خوب موفق نمی‌شویم. از قهرمانی تیم‌های ایران در مسابقات آسیایی در آسیا حدود 24 سال می‌گذرد. باید بیدار شويم و تلاش کنیم که وضعیت ما تغییر کند.

کی‌روش با بیان اینکه در حال حاضر همه تيم‌های حوزه خلیج فارس و کشورهای آسیایی در شرق آسیا در حال تلاش و کار کردن هستند، تصریح کرد: قطر و امارات به خوبی و سختی تلاش می‌کنند و هر روز بهتر از گذشته می‌شوند و برای صعود به جام جهانی برنامه‌های خود را ارائه و اجرا می‌کنند. ژاپن، کره‌جنوبی و استرالیا به خوبی پیشرفت کردهاند و همه ما تلاش می‌کنیم تا بجای آنها و يا به عنوان تيم چهارم آسیا به جام جهانی برویم.

وی با اشاره به اینکه اين مشکلات، شرایط را برای جام جهانی روسیه سخت‌تر می‌کند و بايد بهتر از قبل تلاش کنيم، برنامه خود را برای موفقیت در مسیر رسیدن به جام جهانی 2018 روسیه اینگونه تشریح کرد: از بعد استراتژیک سه خط مستقیم برای رسیدن به موفقيت وجود دارد که همه آنها به یک نقطه مشترک ختم می‌ شود و نتيجه آن متحد شدن و همدل بودن است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران همچنین افزود: خط اول مجموعه مدیریتی فدراسیون فوتبال و هیات رئیسه آن است. خط دوم اعضای کادر فنی و خط سوم مسئولین اداری فدراسیون هستند که بايد در جهت هم و برای موفقيت تلاش کنند.

وی در ادامه افزود: برای موفقيت در رسیدن به جام جهانی و موفقيت در آن بايد به سختی تلاش کنيم و تصمیمات مدیریتی با کیفیت بگیریم و منابع مالی مناسب را برای حرکت تيم ملی تامين کنيم و در نهايت با نظم و احترام به يکدیگر و انجام وظیفه به موفقيت برسیم.

کی‌روش در ادامه برنامه خود را در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تا جام جهانی 2018 روسیه به اعضای هيات رئیسه ارائه کرد.