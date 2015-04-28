به گزارش خبرگزاری مهر، چندی است نیروی دریایی ایران، با حضور در خلیج عدن به مأموریت های از پیش تعریف شده ای همچون تأمین امنیت در برابر دزدان دریایی و... پرداخته است.

همچنین پس از حمله نظامی ائتلاف سعودی به یمن؛ بحث حضور ناوگان دریایی ایران در نزدیكی تنگه باب المندب به چالشی رسانه‌ای تدبیل شد.

قرار است امشب با حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، وضعیت كنونی و توانمندی های این نیروی جان بركف تشریح شده و مأموریت های پیش روی آن نیز تشریح شود.

گفتنی است، برنامه متن- حاشیه ساعت ۱۹ روزهای سه‌شنبه شب با اجرای وحید ایمانی و تهیه كنندگی مهدی ترابیان به صورت زنده، روی آنتن شبكه سوم سیما می رود.