به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله سلطانی صبور ظهر سه شنبه در گردهمایی فرهنگیان شهرستان رزن که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با بیان اینکه سرمایه گذاری در آموزش و پرورش را باید سرمایه گذاری راهبردی دانست، اظهار داشت: فرهنگیان همواره یاری گر نظام در برهه های مختلف و انقلاب بودند و در جریان های معاند قرار نگرفتند.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگیان بستر خیر کثیری برای انقلاب بودند، ابراز داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که اگر مشکلات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بهره وری و غیره وجود دارد ریشه همه آنها فرهنگی است.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای تقلیل مشکلات کشور باید فرهنگ را اولویت کارها و برنامه ها قرار دهیم، افزود: همه باید در افزایش منابع مالی آموزش و پرورش بکوشند و آن را هزینه نشمارند بلکه سرمایه گذاری راهبردی تلقی کنند.

سلطانی صبور در ادامه با بیان اینکه آموزش و پرورش بستری بوده که مدیران آینده مملکت در آنجا تربیت می شوند، عنوان کرد: ثمره هزینه در آموزش و پرورش عاید تمام دستگاه ها می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید در توسعه منابع مالی آموزش و پرورش بکوشیم، ابراز داشت: طی دو سال قبل منابع مالی آموزش و پرورش ۱۹ میلیارد تومان بود که در سال گذشته این میزان به ۲۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شش هزار میلیارد تومان در سال جاری به منابع مالی آموزش و پرورش افزوده شده است، اعلام کرد: مقداری از این اعتبار به میزان سه هزار میلیارد از محل شرکت هایی که مالیات پرداخت نمی کنند و هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از مازاد بودجه بوده است.

سلطانی صبور ادامه داد: امیدواریم در سال همدلی و همزبانی شاهد این باشیم که آموزش و پرورش به اولویت نخست نظام تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه اساس تغییر و تحول و اساس اصلاح و هر پیشرفتی آموزش و پرورش است، ابراز داشت: بودجه آموزش و پرورش طی دو سال ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه شده است.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرستان رزن، شهرستان فرهنگ است و این شهر زادگاه ملا حسین قلی خان شوندی بوده که مکتب این عارف و عالم بزرگ باید به عنوان مکتب جهانی عرضه شود.