به گزارش خبرگزاری مهر، علی قربانی گفت: با هماهنگی‌های به عمل آمده با اداره كل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری و مدیران استان‌های خوزستان، خراسان جنوبی و زنجان، این سه استان به عنوان مناطق سه گانه بیست و چهارمین جشنواره سراسری تئا‌تر سوره ماه معرفی شدند كه هر كدام در مجموع ۱۰ استان را شامل می‌شوند.

وی میزبان منطقه ۱ جشنواره تئا‌تر سوره ماه را استان زنجان اعلام كرد و اظهار داشت: در این منطقه استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، كردستان، گیلان، قزوین، همدان، كرمانشاه و البرز حضور دارند كه در تاریخ ۳ تا ۵ شهریور به رقابت خواهند پرداخت.

مدیر مركز محافل و جشنواره‌های حوزه هنری، با بیان اینكه اجراهای منطقۀ ۲ جشنواره به میزبانی استان خراسان جنوبی برگزار می‌شود، گفت: در این منطقه استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، كرمان، یزد، سمنان، خراسان جنوبی، مازندران، گلستان و هرمزگان نمایش‌های خود را از تاریخ ۹ تا ۱۱ شهریور به روی صحنه می‌برند.

وی اظهار کرد: در منطقه ۳ كه با میزبانی استان خوزستان برگزار می‌شود استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری، كهكیلویه و بویر احمد، خوزستان، لرستان، بوشهر، فارس، اصفهان، مركزی و قم حضور دارند كه از ۱۵ تا ۱۷ شهریور گروه‌های نمایشی در آن به اجرا می‌پردازند.

هنرمندان برای شركت در بیست و چهارمین جشنواره سراسری تئا‌تر سوره ماه تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ فرصت دارند متون نمایشی خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال كنند.

متقاضیان برای حضور در جشنواره (در استان‌ها و تهران)، بایستی مشخصات نمایشنامه مورد نظر را در سایت دبیرخانه مركزی جشنواره‌ها اسال کنند.

جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه آن ۱۱ تا ۱۷مهرماه ۱۳۹۴ برگزار می‌شود.