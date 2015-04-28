به گزارش خبرگزاری مهر، علی قربانی گفت: با هماهنگیهای به عمل آمده با اداره كل امور استانها و مجلس حوزه هنری و مدیران استانهای خوزستان، خراسان جنوبی و زنجان، این سه استان به عنوان مناطق سه گانه بیست و چهارمین جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه معرفی شدند كه هر كدام در مجموع ۱۰ استان را شامل میشوند.
وی میزبان منطقه ۱ جشنواره تئاتر سوره ماه را استان زنجان اعلام كرد و اظهار داشت: در این منطقه استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، كردستان، گیلان، قزوین، همدان، كرمانشاه و البرز حضور دارند كه در تاریخ ۳ تا ۵ شهریور به رقابت خواهند پرداخت.
مدیر مركز محافل و جشنوارههای حوزه هنری، با بیان اینكه اجراهای منطقۀ ۲ جشنواره به میزبانی استان خراسان جنوبی برگزار میشود، گفت: در این منطقه استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، كرمان، یزد، سمنان، خراسان جنوبی، مازندران، گلستان و هرمزگان نمایشهای خود را از تاریخ ۹ تا ۱۱ شهریور به روی صحنه میبرند.
وی اظهار کرد: در منطقه ۳ كه با میزبانی استان خوزستان برگزار میشود استانهای ایلام، چهارمحال و بختیاری، كهكیلویه و بویر احمد، خوزستان، لرستان، بوشهر، فارس، اصفهان، مركزی و قم حضور دارند كه از ۱۵ تا ۱۷ شهریور گروههای نمایشی در آن به اجرا میپردازند.
هنرمندان برای شركت در بیست و چهارمین جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ فرصت دارند متون نمایشی خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال كنند.
متقاضیان برای حضور در جشنواره (در استانها و تهران)، بایستی مشخصات نمایشنامه مورد نظر را در سایت دبیرخانه مركزی جشنوارهها اسال کنند.
جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه آن ۱۱ تا ۱۷مهرماه ۱۳۹۴ برگزار میشود.
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