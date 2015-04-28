به گزارش خبرنگار مهر، بانک مسکن اعلام کرد که با تصویب طرح افزایش سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی در شورای پول و اعتبار شرایط و جزییات پرداخت این تسهیلات اعلام می شود.

این در حالی است که میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی چند روز پیش در این زمینه گفت: ابهاماتی برای طرح ۶۰ میلیون تومان وام مسکن وجود دارد، لذا مکاتباتی با بانک مسکن انجام دادیم که رفع ابهام شود، لذا به محض اینکه این ابهام رفع شد این طرح به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد.

نیمه بهمن ماه سال گذشته هاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن از پیشنهاد وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن به بانک مرکزی خبر داد و گفت: به دنبال افزایش قدرت خرید مردم هستیم و می‌خواهیم این کار با سپرده گذاری انجام دهیم. در این راستا پیشنهاد پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی خرید را به بانک مرکزی داده ایم که منتظر نظر این بانک هستیم.

به هر حال افزایش وام خرید مسکن به ۶۰ میلیون تومان در دستور کار جلسه امروز شورای پول واعتبار نیست و مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی دستور کار جلسه ساعت ۱۶ امروز شورای پول و اعتبار را بررسی نرخ سود بانکی اعلام کرد.