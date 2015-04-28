۳۸۳۰ میلیارد ریال به مددجویان اسکویی و خداآفرین کمک شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اسکو سه شنبه در همین خصوص به خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۲۲۰ وام کارگشائی به مبلغ یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال به مددجویان تحت حمایت پرداخت شده و علاوه بر این یکی از خیرین نیکوکار شهرستان نیز مواد غذایی به ارزش شش میلیون ریال جهت توزیع بین مددجویان دراختیار این نهاد قرار داد.

بایرامعلی اصلانی از کمک مردم نیکوکار این شهرستان به مسلمانان مظلوم یمن نیز خبر داد و افزود: سال گذشته هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال زکات نیز در اسکو جمع آوری شده که ۴۰ درصد نسبت به سال ۹۲ افزایش یافته است.

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان خداآفرین نیز با اشاره به بهره مندی ۹۴ یتیم تحت حمایت از مساعدت ۴۱۵ حامی نیکوکار شهرستان خداآفرین ظهار داشت: سال گذشته بیش از دو میلیارد و ۱۱۶ میلیون ریال بصورت نقدی و غیر نقدی توسط این خیران به کودکان و ایتام نیازمند شهرستان مساعدت شده و علاوه بر این ۴۶ حامی نیز در قالب طرح محسنین با ۶۴ میلیون ریال از ۲۵ خانوار نیازمند حمایت کرده اند.

علی قوچی مساعدت ۴۵۱ میلیون ریالی به ۱۷۳ کودک زیر شش سال دارای سوء تغذیه را از دیگر اقدامات سال گذشته در خداآفرین عنوان و تصریح کرد: از این تعداد ۴۹ کودک بهبود یافته و ۵۹ کودک همچنان واجد شرایط دریاف این کمک ها هستند.