اراده مشترکی برای افزایش سطح روابط تجاری تهران و مانیلا وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز با فلسیانو بلمونته رئیس مجلس نمایندگان فیلیپین دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در نشست خبری با همتای فیلیپینی خود گفت: خوشحالیم امروز ریاست پارلمان این کشور و همراهانشان مهمان ایران بودند و در اینجا از آقای دلمونته برای حضور در ایران تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: در دیدار امروز با همتای فیلیپینی برخی موضوعات و مسائل مختلف به ویژه بالا بردن سطح روابط پارلمانی و گسترش همکاری‌های اقتصادی بحث و صحبت شد و برخی از چالش‌های دو کشور و مسائل مهم منطقه و تاثیرات جهانی آن مورد تروریسم و بحران سازی در منطقه مورد رسیدگی قرار گرفت.

لاریجانی افزود: همچنین در دیدار امروز مسائلی مانند بحران سوریه و یمن و نقش برخی کشورهای منطقه در بحران سازی مورد بررسی قرار گرفت. البته در این حوزه به ویژه موضوع ایجاد امنیت در منطقه نظرات مشترکی داریم و همچنین اراده مشترکی برای بالا بردن سطح روابط تجاری بین دو کشور وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در این دیدار در رابطه با مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی بحث‌های سازنده‌ای صورت گرفت.

در این کنفرانس خبری همچنین فلسیانو بلمونته رئیس مجلس نمایندگان فیلیپین گفت: سفر ما به کشور ایران بسیار مثبت بوده و ما از این اتفاق بسیار خوشحال هستیم، البته دو کشور ایران و فیلیپین دارای روابط 50 ساله بوده و ارتباطات و روابط دو کشور تاکنون دوستانه و صمیمانه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ما معتقدیم که ایران نیروی ثبات بخش در منطقه است، افزود: قطعا ایران به نقش خود در منطقه ادامه خواهد داد، از طرفی دیگر در دیدار امروز با دکتر لاریجانی رئیس مجلس ایران درباره مسائل مختلف منطقه بحث و گفت‌وگو کردیم.

بلمونته با تاکید بر اینکه قطعا احترام به کشورها و انسان‌ها باید در دستور کار همه قرار داشته باشد، گفت: در دیدار امروز در رابطه با مقوله تروریسم که همه کشورها را تهدید می‌کند بحث و گفت‌وگو شد.