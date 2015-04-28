برنامه نشست خبری سرمربیان تیم های لیگ برتری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، برنامه نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان در هفته بیست و هشتم لیگ برتر اعلام شد. طبق لیست اعلام شده برانکو ایوانکوویچ ساعت ۱۳ روز پنجشنبه رو در روی خبرنگاران خواهد نشست.

برنامه نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان در هفته بیست و هشتم لیگ برتر به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت:

ساعت ۱۳ : کنفرانس خبری سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس

ساعت ۱۳:۳۰ : کنفرانس خبری سرمربی تیم فوتبال پیکان

ساعت ۱۴ : کنفرانس خبری سرمربی تیم فوتبال سایپا

ساعت ۱۴:۳۰ : کنفرانس خبری سرمربی تیم فوتبال راه آهن

