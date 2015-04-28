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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۳۶

دوره نجوم و استهلال ویژه طلاب برگزار می‌شود

دوره نجوم و استهلال ویژه طلاب برگزار می‌شود

دوره آموزشی نجوم و استهلال با محوریت استهلال، ویژه طلاب و فضلای حوزه های علمیه سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی نجوم و استهلال از سوی مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی و با همکاری ستاد استهلال کشور ویژه طلاب و فضلای سراسر کشور، به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.

آشنایی با مبانی اوقات شرعی، استهلال و تقویم، جهت یابی با ستارگان و استهلال عملی از مباحث مطرح شده در دوره مذکور است.

کلاس‌های این دوره آموزشی به صورت مجازی و آنلاین در ده جلسه برگزار می شود. کارگاه‌های رصد و استهلال نیز به صورت حضوری برپا می‌شود.

طلابی که دارای مدرک حداقل سطح یک، توانایی جسمی برای انجام رصدهای عملی و نشانی رایانامه فعال (email)باشند، در صورت تمایل به شرکت در این دوره، می توانند تا ۱۵ اردیبهشت ماه جاری با مراجعه به آدرس اینترنتیwww.mozooshenasi.ir  نام نویسی به عمل آورند.

افراد ممتاز دوره ضمن حضور در دوره متمرکز کشوری، برای همکاری با ستاد استهلال دعوت می‌شوند.

کد مطلب 2564277
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