پیام قرآن خردورزی و علم گرایی است/ شیعه هراسی شیطنت جدید آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سد احمد میرعمادی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم، عترت و نماز ویژه دانش آموزان و فرهنگیان استان اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی بایستی نظام تعلیم و تربیت بر پایه قرآن و عترت باشد تا بتوانیم نیروهایی که رسالت اسلام را به دوش می کشند تربیت کنیم.

وی افزود: انسانی که بتواند رسالت انقلاب اسلامی را بر عهده بگیرد باید یک چهره قرآنی باشد و کسی باشد که با قرآن و عترت مانوس باشد از این رو طرح حفظ قرآن، تلاوت، روخوانی و مفاهیم آن و طرح مدرسه های قرآنی از طرح های ارزشمند آموزش و پرورش است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خطاب به دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات قرآن گفت: جایگاه قرآن در دل شماست زیرا شما دل های پاکی داشته و حق طلب هستید از اینرو قرآن بر دل پاک نشسته و انسان های پاک از آن بهره می برند.

قرآن هویت و شناسنامه مسلمان است

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه قرآن کتاب هدایت برای همه مردم است افزود: در روایات آمده است جوانی که خون و گوشتش آمیخته با آیات قرآن باشد از آتش جهنم مبرا است.

وی به طرح دو پرسش بین دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات قرآنی استان پرداخت و گفت: ضرورت یادگیری و شناخت قرآن چه بوده و و پیام قرآن چیست؟

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در پاسخ به پرسش اول اینگونه گفت: قرآن هویت و شناسنامه مسلمان است همچنین قرآن کتاب زندگی مسلمانان است لذا برای دست یابی به حیات آرمانی و طیبه خود بایستی قرآن را بشناسیم.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه بایستی جایگاه قرآن را در زندگی خود پیدا کرده و سبک زندگی خود را سبک زندگی قرآنی قرار دهیم اظهار داشت: قرآن کتاب زندگی ما بوده و از آنجا که ما نمی توانیم از زندگی خود جدا شویم بایستی با شناخت دقیق و جامع از قرآن زندگی سعادتمندی برای خود رقم بزنیم.

قرآن شفای درد بیماری های روحی و روانی انسان است

وی قرآن را کتابی جاودانه و پاسخگو برای دغدغه های انسان دانست و تصریح کرد: قرآن به همه شبهات موجود در زندگی انسان پاسخ داده و انسان را در صراط مستقیم نگه می دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه قرآن شفای درد بیماری های روحی و روانی انسان است اضافه کرد: امروز بشریت به درد اختلاف و تفرقه گرفتار است و از زندگی خود لذت نمی برد همچنین دنیای غرب دچار آشفتگی، سردرگمی و افسردگی است.

آیت الله میرعمادی ادامه داد: راه درمان انسان از همه این گرفتاری ها مراجعه به قرآن است چرا که قرآن قانون شریعت و قانون الهی بوده و انسان نمی تواند بدون این قانون زندگی کند.

وی یادآور شد: قرآن کتاب هدایت، تربیت و پرورش انسان ها به سوی خداوند است لذا شناخت قرآن بر هر مسلمانی واجب بوده و حتی غیر مسلمانان نیز لازم است قرآن را بشناسند تا هدایت شوند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه جهت گیری همه کارها بایستی مطابق قرآن باشد عنوان کرد: بشر می تواند تمام دردهای خود را با شناخت قرآن و پیروی از آن درمان کند.

از پیام های قرآن مسئولیت پذیری نسبت به یکدیگر است

آیت الله میرعمادی به پرسش دوم خود مبتنی بر اینکه پیام قرآن چیست اینگونه پاسخ داد: اولین پیام قرآن خردورزی و علم گرایی است.

وی افزود: قرآن نازل شده است تا عقل بشری را شکوفا کند و انسان ها را از ظلمت جهل به سوی نور هدایت کند لذا پیام قرآن این است که با من آشنا شوید تا علم و دانش شما افزوده شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد دومین پیام قرآن را عبودیت، بندگی و توحید محوری خواند و بیان داشت: قرآن نازل شده است تا به مردم بیاموزد بنده خدا بوده و بنده شیطان و استکبار نباشند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه یکی دیگر از پیام های قرآن مسئولیت پذیری نسبت به یکدیگر است تاکید کرد: قرآن مسلمانان را به اخوت و برادری دعوت می کند مسلمان برادر مسلمان است لذا بایستی اخوت و برادری بین مسلمانان تقویت شود.

استراتژی نوین آمریکا ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمانان است

وی ادامه داد: استراتژی نوین آمریکا ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمانان است و شیعه هراسی، اسلام هراسی و قرآن هراسی شیطنت جدید آمریکا است و رژیم صهیونیستی امروز خود کنار کشیده و با ایجاد اختلاف بین مسلمانان درگیری به وجود آورده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه پیام قرآن حفظ وحدت و همدلی، عدالت، پیشرفت و کمال طلبی است تصریح کرد: همین پیامی که رهبر معظم انقلاب برای نامگذاری امسال انتخاب کرده است یک پیام قرآنی است.

آیت الله میرعمادی افزود: رهبر معظم انقلاب دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کرده است لذا راه رسیدن به عدالت و پیشرفت تکیه بر قرآن است.

وی ادامه داد: پیام قرآن برتری فرهنگ و تمدن اسلامی است بنابراین راه رسیدن به تمدن اسلامی روی آوردن به قرآن کریم است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد خطاب به دانش آموزان حاضر در این مراسم گفت: اخلاق مداری و ارزش مداری را در زندگی خود پیبشه کنید چرا که یکی از پیام های قرآن حفظ اخلاق و ارزشمداری است.

آیت الله میرعمادی یادآور شد: یک دانش آموز قرآنی از دروغ، حسادت، گناه و زشتی به دور بوده و به نماز اول وقت اهمیت می دهد همچنین همواره به والدین و معلمان خود احترام می گذارد.

وی از دانش آموزان خواست با قرآن انس بگیرند و راه قرآن را در زندگی خود دنبال کنند.