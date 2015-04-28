تشکیل ۲۶هزار پرونده تبلیغی برای طلاب/ اعزام مبلغان به دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد واعظی، در دیدار مبلغان برتر با آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، گفت: هدف از این گونه جلسات بهره مندی از نظرات بزرگان دین، راهنمایی برای اجرای بهتر کارها به خصوص امر تبلیغ، همفکری و انتقال تجارب تبلیغی است.

وی افزود: تاکنون این گروه دیدارهای موفقی با آیات عظام جوادی آملی و مکارم شیرازی داشته که بسیار دیدار خوبی بوده و این دیدار نیز در ادامه سلسله دیدارها با بزرگان دین در فصول خاص تبلیغی است که امسال این دیدار آمیخته با ایام اعتکاف است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، هدف از تشکیل دفتر تبلیغات اسلامی را معرفی اسلام ناب به مردم دنیا، تبلیغ آموزه های ناب معرفتی، اخلاقی و اجتماعی اهل بیت(ع) و دفاع از ارزشهای اسلام و همچنین نخبه پروری در عرصه تبلیغ، شناسایی استعداد های برتر تبلیغ عنوان کرد.

حجت الاسلام واعظی ادامه داد: در این راستا کارهای خوبی صورت گرفته و از جمله آن تشکیل ۲۶ هزار و ۳۶۴ پروندۀ فعال تبلیغ از بین طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، که از بین این تعداد ۲ هزارو ۶۴۷ پرونده مربوط به مبلغانی است که متخصص در امر تبلیغ در دانشگاه و مجامع علمی هستند.

وی افزود: مبلغان نخبه و برتر کسانی هستند که علاوه بر تبلیغ در مناطق خاص و ایام خاص مانند ایام اعتکاف، فعالیت علمی و پژوهشی تدوین و نگارش متون آموزشی ره توشه‌ها و مصاحبه از مبلغان را به عهده دارند.

حجت‌الاسلام واعظی گفت: یکی از برنامه های این دفتر که به زودی به مرحله اجرا هم گذاشته خواهد شد، تدوین و تنظیم اساس نامه صنفی برای مبلغان با محوریت مبلغان نخبه و برتر است. با اجرای این اساس نامه، تبلیغ، روند بهتری به خود می گیرد و شناسایی مبلغان برتر، آموزش و انتقال تجارب تبلیغی بهتر صورت خواهد گرفت و زمینه پیشرفت مبلغان هم فراهم خواهد شد.

وی افزود: یکی از کارهای خوبی که این دفتر انجام داده، حضور مبلغان در فضای مجازی برای تبلیغ است که در این راستا ۶۰ مبلغ برتر در قالب ۱۵۰ گروه تبلیغی به این امر اشتغال دارند و تا کنون هم کارهای خوبی برای آموزش و پیشرفت این گروه‎ها شده است.

حجت الاسلام واعظی با بیان اینکه امروز یکی از ابزارهای تبلیغ، ارتباط با مردم است، ابراز داشت: مبلغ موفق کسی است که درکنار فعالیت های تبلیغی در امور درسی هم پیشرفت لازم را داشته باشد تا بتواند از لحاظ علمی هم برای اسلام مؤثر باشد.