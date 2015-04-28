به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین طاهری صبح سه‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و هنری برای شناساندن قیام خونین ۱۵ خرداد ۴۲ برگزاری چنین یادواره هایی را تأثیرگذار دانست.

وی محورهای اصلی این یادواره را نیز آراء و اندیشه های امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی در آیینه فرهنگ و ادب و هنر، نقش حماسه عاشورا در پیروزی انقلاب اسلامی، نقش زنان در قیام ۱۵ خرداد و پیروزی انقلاب اسلامی، توجه ویژه به جایگاه قیام ۱۵ خرداد در شکل‌گیری انقلاب اسلامی، نقش مردم ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت در قیام ۱۵ خرداد و انقلاب اسلامی، نقش مرجعیت و روحانیت در قیام ۱۵ خرداد و شخصیت های برجسته تاریخ انقلاب اسلامی عنوان کرد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا در استان تهران، با بیان این نکته که مرکزیت بخش فیلم و عکس یادواره ملی فرهنگی، هنری «طلوع خرداد» به این شهرستان که مبدأ قیام کفن پوشان دشت ورامین در ۱۵ خرداد ۴۲ بوده واگذار شده است، فراخوان رشته های هنری فیلم و عکس را به صورت مجزا اعلام کرد.

وی اضافه کرد: ثبت‌نام اولیه در سایت یادواره به نشانی www.tolooekhordad.ir و تکمیل فرم شرکت الزامی است که تکمیل فرم و ارسال آثار به منزله قبول شرایط و مقررات یادواره بوده و در صورت عدم رعایت قوانین و شرایط شرکت، اثر در هر مرحله‌ای حذف و امتیازات آن سلب می‌شود.



مهلت ثبت‌ نام تمام آثار در بخش‌های مختلف حداکثر تا تاریخ پنجم خرداد ۱۳۹۴ است که به ‌همراه یک قطعه عکس 3 در 4 و کارنامه فرهنگی هنری صاحب اثر از طریق سایت www.tolooekhordad.ir ارسال می‌شود و این تاریخ قابل تمدید نیست.

گزینش و انتخاب آثار تا دهم خردادماه ۹۴ خواهد بود و اعلام آثار راه یافته به یادواره، ۱۳ خردادماه است.