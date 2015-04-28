به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد سلطانی ظهر سه شنبه در جمع شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس بر لزوم جذب سرمایه و تشویق شرکتهای دانش بنیان در انجام طرح های بزرگ ، فناور و صنعتی تاکید کرد و گفت: صندوق ملی نو آوری و شکوفایی از توان سرمایه گذاری در طرحهای استانی صنعتی بزرگ که با مشارکت چند شرکت دانش بنیان اجرایی شود، برخوردار است.

وی با بیان اینکه این صندوق می تواند برای ایجاد برج های فناور با شرکت های دانش بنیان برای فراهم کردن فضای کسب و کار همکاری کند، اظهار داشت: طرح های استانی فارس عمدتا زیرساختی، گردشگری، معدنی و نهایتا صنعتی است و جای طرح های فناوری برتر در میان آنها خالی است.

سلطانی با تاکید بر اینکه مسئولان فارس باید زمینه رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان را فراهم کنند، افزود: در استان فارس ۵۶ شرکت دانش بنیان فعال هستند که از این میزان ۴۵ شرکت نوپا، ۱۰ شرکت در زمینه طراحی و تولیدی و یک شرکت صنعتی دانش بنیان که در واقع چهار درصد شرکت های دانش بنیان کشور را در خود جای داده اند.

وی با اعلام اینکه سال گذشته ۱۳ میلیارد ریال تسهیلات در اختیار ۲۲ شرکت دانش بنیان استان فارس قرار گرفت بیان کرد:این میزان بیانگر تلاش اندک شرکت های دانش بنیان در جذب تسهیلات و روی آوردن به اجرای طرح های فناور برتر است.