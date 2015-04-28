به گزارش خبرنگار مهر، هادی غلامی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری کل استان سمنان ضمن اشاره به برگزاری دوره های آموزشی طی ۲۶۰ ساعت و در ۹ دوره برای ۴۹۳ ضابط دادستانی این اداره کل اظهار داشت: دوره های آموزشی باعناوین مختلف از جمله، آشنایی با قانون آئین دادرسی کیفری، آشنایی با قانون مجازات اسلامی در دو بخش جزای عمومی و بخش جزای اختصاصی، نحوه تشکیل پرونده قضایی، حقوق شهروندی و منش ضابطان برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این دوره های آموزشی پرسنل فرماندهی انتظامی شهرستان های سمنان و سرخه، فرماندهی یگان ویژه استان، پلیس های تخصصی از جمله، پلیس آگاهی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، پلیس فتا، پلیس مبارزه با مواد مخدر، فرماندهی پلیس فرودگاه ها، پلیس راه آهن و گمرک استان سمنان شرکت کردند.

معاون دادستان مرکز استان سمنان افزود: این دوره های آموزشی بر اساس ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برگزار شده که قانونگذار بیان داشته احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است.

غلامی در خاتمه ارتقای سطح علمی ضابطان و آشنایی آنان با وظایفی که درقانون آیین دادرسی کیفری که از تیرماه سال جاری لازم الاجرا بوده و برای ضابطان مقرر شده است، را از مهمترین اهداف برگزاری این دوره ها دانست.