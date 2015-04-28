به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح جزئیات فعالیتها و برنامه های اداره کل دفتر آموزش و توسعه مشارکت های معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور حجت الاسلام علی پروانه مدیر کل این دفتر بعدازظهر امروز سه شنبه ۸ اردیبهشت برگزار شد.

علی پروانه در این نشست درباره سه فعالیت این دفتر در مورد برگزاری سیزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بیمه شدگان یا بیمه کردن فعالان قرآنی کشور و شیوه حمایت از نهادها و موسسات قرآن و عترت سراسر کشور صحبت کرد.

وی گفت: این مسابقه در روز جمعه همین هفته ۱۱ اردیبهشت برگزار می شود. سالهای قبل هر سال یک بار آزمون برگزار می شد، اما امسال با تقاضای محافل و نهادها و موسسات قرآنی حجت الاسلام حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر نمودند این آزمون دوبار برگزار شود؛ یکی همین ۱۱ اردیبهشت و دیگری در مهرماه سالجاری.

پروانه افزود: این مسابقه در دو بخش قرآن و عترت شامل بخشهای مختلف از قبیل قرآن، عترت، حفظ، تدبر در قرآن، مفاهیم قرآن و ترجمه و مفاهیم نهج البلاغه، در نظرگرفته شده است. طبق برنامه ریزی صورت گرفته آزمون تمام رشته های حفظ از ساعت ۸/۳۰ تا ۱۰/۳۰در نوبت اول برگزار می شود و نوبت دوم که از ساعت ۱۱ آغاز می شود به سایر مفاهیم قرآن و نهج البلاغه و تدبر در قرآن اختصاص دارد. تعدادی هم که زیر ۱۲ سال هستند هفته بعدش آزمونشان را به صورت شفاهی می دهند. تمام پاسخنامه ها توسط ۴۰ ناظر صورت جلسه می شود و نتایج آزمون بلافاصله بعد از برگزاری آن اعلام می شود.

وی افزود: ۵۴۰۰۰ نفر در این آزمون شرکت کرده اند که سیستان و بلوپستان، اصفهان، یزد، خراسان رضوی، تهران و تا آخرین استان که ایلام با ۱۵۲ شرکت کننده است به ترتیب بیشترین شرکت کننده را در آزمون دارند. ۷۷ درصد از شرکت کنندگان خانم هستند و ۲۳ درصد را آقایان تشکیل می دهند. متونی که به عنوان منبع آموزشی ذکر کرده ایم در حال حاضر هم در کلاسهای مان تدریس می شوند و خروجی فعالیت های آموزشی معاونت قرآن و عترت محسوب می شود.

پروانه در ادامه گفت: ۵۱ درصد شرکت کنندگان در حفظ قرآن، ۴۳ درصد در مفاهیم قرآن و ۳ درصد در مفاهیم و ترجمه نهج البلاغه و ۳ درصد در رشته تدبر قرآن ثبت نام کرده اند. برای ۵۰۰ نفر از نفرات برگزیده سفرهای عمره مفرده، عتبات عالیات و مشهد مقدس در نظر گرفته شده است. از کارشناسان و مدیران موسسات قرآنی نهادها و موسسات قرآنی هم همانند سالهای گذشته تجلیل به عمل می آوریم.

وی افزود: در بحث شیوه های حمایت از نهادها و موسسات فعال قرآنی از فعالان قرآن حمایت می کنیم. از نظر ما کسانی که در سه حوزه تبلیغ و ترویج قرآن، آموزش و پژوهشهای قرآنی، و فعالیت های هنری قرآنی در بخشهای تواشیح و هنرهای تجسمی و فیلنامه نویسی به فعالیت اشتغال دارند فعالان قرآنی محسوب می شوند و تمامی این افراد توسط ما بیمه می شوند یا اگر بیمه شان قطع شده است دوباره برقرار می شود و اولویت هم با این افراد است.

آمار و برنامه سيزدهمين آزمون سراسری قرآن و عترت که در روز جمعه ۱۱ ارديبهشت‌ماه در دو نوبت برگزار می شود به شرح زیر است:

نوبت اول:ساعت ۳۰ : ۸ تا ۳۰ : ۱۰ تمامي رشته‌هاي حفظ

نوبت دوم:ساعت ۱۱ تا ۱۵ : ۱۲ ساير رشته‌ها (مفاهيم قرآن / مفاهيم نهج‌البلاغه / تدبر در قرآن)

كل تعداد داوطلبان شركت در آزمون: ۵۴ هزار نفر (۱۱ درصد كاهش نسبت به قبل)

دليل:

۱. الكترونيكي شدن تمامی فرآيند ثبت‌نام به ويژه پرداخت شهريه شركت از طريق درگاه سامانه معاونت قرآن و عترت براي نخستين بار

۲. برگزاری اين آزمون در دو نوبت در سال (ارديبهشت و مهرماه) كه موجب توزيع شركت داوطلبان در اين دو نوبت زماني مي‌شود به عبارتي مجموع تعداد شركت‌كنندگان در سال گذشته (مهرماه ۹۳ و ارديبهشت سال جاري) ۱۲۰ هزار نفر مي‌باشد.

- آمار شركت‌كنندگان به تفكيك رشته امتحاني

- حفظ قرآن ۵۱ درصد (۲۴۵۰ نفر حافظ كل و ۲۰ جزء مي‌باشند)

- مفاهيم قرآن ۴۳ درصد

- ترجمه و مفاهيم نهج‌البلاغه ۳ درصد

- تدبر در قرآن ۳ درصد

- آمار شركت‌كنندگان به تفكيك جنسيت

- زن ۷۷ درصد

- مرد ۲۳ درصد

(در مقايسه با آزمون قبلي، درصد شركت آقايان ۵ درصد رشد داشته است)

- آمار شركت‌كنندگان به تفكيك گروه سنی

- نوجوانان (زير ۱۶ سال) : ۲۶ درصد

- جوانان (۱۷ تا ۳۰ سال) : ۳۰ درصد

- بزرگسالان (بالاي ۳۰ سال) : ۴۴ درصد

- آمار شركت‌كنندگان به تفكيك تحصيلات:

- ديپلم و زيرديپلم: ۵۸ درصد

- ليسانس: ۳۶ درصد

- فوق ليسانس و بالاتر: ۳ درصد

- حوزوی: ۳ درصد

- بالاترين شركت‌كننده در استان‌ها

۱. سيستان و بلوچستان

۲. اصفهان

۳. يزد

۴. خراسان رضوي

۵. تهران

- بالاترين شركت‌كننده در مؤسسات قرآني

۱. شريعت نور زاهدان

۲. نسيم وحي خلخال

۳. جامعه‌القرآن اصفهان

۴. محمدرسول الله سبز‌واران جيرفت

۵. مهدقرآن جوادالائمه يزد

به ۵۰۰ نفر از برگزيدگان آزمون كمك هزينه‌هاي سفرهاي معنوي (عمره/ عتبات عاليات / مشهد) پرداخت خواهد شد. ضمناً بر تمامي نفراتي كه حدنصاب قبولي را كسب كنند گواهينامه پايان دوره از طرف معاونت قرآن و عترت اعطا مي‌شود كه در نمايشگاه قرآن سال جاري همايش تقدير از برگزيدگان برگزار خواهد شد.

طبق شيوه‌نامه حمايتي معاونت كه اخيراً نيز به تأييد وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز رسيده است تمامي حمايت‌هاي معاونت در حوزه آموزش از مؤسسات و مراكز قرآني سراسر كشور براساس عملكرد آن‌ها در آزمون‌هاي سراسري قرآن و عترت خواهد بود. توضيح آنكه براساس دوازدهمين آزمون سراسري قرآن و عترت كه در مهرماه سال گذشته برگزار شد از بيش از ۱۰۰۰ مؤسسه قرآني حمايت مي‌شود.