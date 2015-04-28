به گزارش خبرنگار مهر، نشست «روابط استراتژیک ایران و ترکیه در پرتو تحولات منطقه ای» با همت مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ترکیه (ORSAM) و پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه ایران در محل این پژوهشکده برگزار شد.

دکتر کیهان برزگر، رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و استاد روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در این نشست به تبیین سیاست خارجی منطقه ای ایران و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات منطقه پرداخت.

وی گفت: اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همکاری منطقه ای است به همین دلیل با توجه به اینکه انقلاب های عربی دینامیک های زیادی را به وجود آورده اند ایران معتقد به همکاری با ترکیه است که این دو کشور، دو کشور قدرتمند و با ثبات منطقه هستند.

وی نیز با اشاره به بر هم ریختن مرزهای سیاسی در منطقه در سال های اخیر که موجب بروز مشکلات فراوانی برای منطقه شده است مثل پیدایش گروه هایی مثل داعش، همکاری دو کشور ایران و ترکیه را برای کنترل افراطی گری بسیار موثر دانست.

برزگر مقابله ایران به گسترش داعش در عراق و منطقه را ناشی از کمک ایران به کشور عراق و منافع و امنیت ملی دانسته و تصریح کرد: واکنش ایران ناشی از مسائل مذهبی و قومیتی نبوده است.

وی همچنین سیاست های ایران در عراق و سوریه را ناشی از منافع ملی ایران دانست که نشات گرفته از داخل ایران است و گفت: ایران و ترکیه در این نقطه با هم اختلاف دارند.

برزگر گفت: سیاست خارجی ایران بر اساس همکاری منطقه ای است که باعث ثبات ایران و منطقه می شود.

وی تاکید کرد: ایران سیاست منطقه ای مستقل خود را دارد و در این خصوص با قدرت های فرا منطقه ای مثل آمریکا همکاری نمی کند که این امر ناشی از حقیقت سیاست داخلی است.

برزگر همچنین حمایت ایران از یمن را حمایت از یک کشور مستقل دانسته و گفت: حمایت ایران از یمن به خاطر توازن قوا با عربستان سعودی نیست. به همین دلیل ایران برای سوی راهکار سوری و برای یمن راهکار یمنی و برای عراق راهکار عراقی می خواهد نه فرا منطقه ای .

برزگر ایران و ترکیه را دو قدرت با ثبات و تاثیرگذار منطقه ای خواند که مجبور به همکاری با هم هستند حتی با وجود برخی اختلافات.

وی دلیل استقبال گرم دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران از همتای ترکش در تهران با وجود انتقادهای تند اردوغان از ایران قبل از سفرش به تهران را ناشی از این امر دانست و گفت: ایران و ترکیه باید به منطق ۴۰۰ ساله توازن قوا در برابر هم پایان دهند و به منطق همکاری های منطقه ای روی آورند.

دکتر شابان کارداش، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ای ترکیه و استاد روابط بین الملل دانشگاه تاب، آنکارا نیز در این نشست با اشاره به تحولات اخیر سال های گذشته در منطقه بعد از انقلاب های عربی گفت: دینامیک های جدید در حال شکل گیری در منطقه هستند که باید برای مواجهه با این دینامیک ها دیدگاه های مختلف ترکیه درباره تحولات منطقه و گذارهای منطقه و نظم منطقه ای با دیگران به اشتراک گذاشته شوند.

این کارشناس ترک تصریح کرد: سیاستهای خاورمیانه ای ترکیه خاص و بر مبنای فهم لیبرال از روابط بین الملل بنا شده است.

وی در عین حال تاکید کرد: مشکلات منطقه باید با راهکارهای منطقه ای حل و فصل شوند.

دکتر کارداش با اشاره به آغاز بهار عربی در منطقه گفت: ترکیه از این موضوع استقبال کرد زیرا معتقد است که این کار باید زودتر از اینها صورت می گرفت. وی در عین حال بهار عربی را آزمون خوبی برای سیاست خارجی منطقه ای ترکیه دانست.

وی همچنین سقوط مرزهای سیاسی در سوریه و عراق و همچنین آسیب دیدن حاکمیت این کشورها در درون مرزهای سیاسی و همچنین نبود مکانیسم مناسب کنترل تحولات و خلاء همکاری های منطقه ای بعد از آغاز انقلاب های عربی را از علل ادامه تنش ها و بی ثباتی ها دانست.