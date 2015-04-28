به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدارش در مرحله دوم انتخابی جام جهانی 2018 روسیه و جام ملت‌های 2019 امارات روز 26 خردادماه برابر تیم ملی ترکمنستان به میدان می‌رود.

در این رابطه قرار بود شاگردان کارلوس کی‌روش پیش از آغاز آن بازی، دیداری تدارکاتی را با تیم ملی ازبکستان برگزار کند اما مخالفت فدراسیون ایران با شرایط ازبکستانی‌ها، باعث لغو این بازی شد.

علی کفاشیان با تائید این موضوع، گفت: بر این اساس تیم ملی ایران برنامه آماده‌سازی خود پیش از دیدار با ترکمستان را در کشور ترکیه برگزار کرده و دیدارهای تدارکاتی را در این کشور برگزار می‌کند.