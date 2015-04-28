به گزارش خبرنگار مهر، سعید صادقی ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران که در راستای برگزاری جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین آفتاب برگزار شد با بیان اینکه فراخوان عمومی این جشنواره در مرداد ماه سال گذشته انجام شده است، اظهار داشت: ۶۷ متن نمایشی از استان‌های تهران، مرکزی، البرز، قم، چهارمحال و بختیاری و اصفهان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

وی با بیان اینکه بنا بر بازبینی آثار توسط هیات انتخاب ۱۸ متن از آثار ارسالی برگزیده شده‌اند، افزود: بر این اساس در دوران برگزاری این جشنواره آثار برگزیده در سه تالار بزرگ شهر به نمایش گذاشته می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان برگزاری جشنواره تئاتر معلولین در شهر هنر پرور اصفهان را امری ضروری خواند و ابراز داشت: از این رو نیاز به مناسب سازی بیشتر اماکن عمومی برای تردد معلولان در سطح شهر بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه توانمندسازی معلولان در حوزه‌های فرهنگی و هنری امری حیاتی است، ادامه داد: هنر را می‌توان موثرترین عنصر در راستای ایجاد روحیه امید به زندگی در بین معلولان دانست.

صادقی افزود: از مجموع ۱۸ گروه نمایشی برگزیده این جشنواره هفت گروه از اصفهان، چهار گروه از تهران، یک گروه از مرکزی، یک گروه از البرز، سه گروه از قم و دو گروه از چهارمحال و بختیاری شرکت دارند.

تحت پوشش قرار دادن ۴ هزار و ۵۰۰ نفر معلول و نیازمند در اصفهان

وی با اشاره به تحت پوشش قرار دادن ۴ هزار و ۵۰۰ نفر معلول و نیازمند در استان اصفهان در سال گذشته بیان داشت: چنانچه معلولان در جامعه به عنوان شهروند درجه یک معرفی شوند از فرصت‌های موجود در جامعه نهایت بهره‌برداری را خواهند داشت و پیشرفت‌های زیادی با بالفعل کردن توانایی‌هایشان خواهند داشت.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به آمار چندقلوزایی در استان اصفهان از ابتدای سال جاری اظهار داشت: از این رو با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص نیاز به افزایش جمعیت در کشور اداره کل بهزیستی استان اصفهان همراه با سیاست‌های سازمان متبوع به هر کدام از کودکان خانواده‌هایی که چند قلو به دنیا آورده‌اند مبلغ یک میلیون ریال عیدی داده است.

توانمندسازی ۱۶ درصد از زنان سرپرست خانوار استان

وی با اشاره به توانمندسازی ۱۶ درصد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان اصفهان گفت: در حال حاضر در سطح استان اصفهان ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار دارد.

صادقی با اشاره به تحت پوشش قرار داشتن ۳۰۰ هزار نفر در استان اصفهان اظهار داشت: از این تعداد ۱۲۰ هزار نفر معلول جسمی حرکتی هستند.

وی با اشاره به افزایش مستمری پرداختی به بیماران قطع نخاعی در سال جاری بیان داشت: تا سال کشته تنها ۳۵۰ نفر از آسیب دیدگان نخاعی استان اصفهان تحت پوشش دریافت ماهانه ۱۲۰ هزار تومان بودند که در سال جاری با توجه به تخصیص اعتبار مناسب بیش از یک هزار نفر از معلولان آسیب دیده نخاعی استان از این مستمری بهره خواهند برد.