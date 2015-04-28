به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز سه شنبه در جلسه برنامه ریزی برای جشنواره ورزش های هوایی در محل استانداری لرستان اظهار داشت: اولین همکار اصلی این جشنواره استاندار هستند که بسیار استقبال کردند و صراحتا اعلام کردند به جشنواره کمک می کنند که این نشان دهنده اهمیت این مسابقات برای استان است.

وی با بیان اینکه دراین جشنواره 150 نفر مهمان از استان های مختلف به خرم آباد خواهند آمد عنوان کرد: این جشنواره یک کار نو و ارزشمند است که اقبال عمومی را به دنبال خواهد داشت.

شاهرخی ادامه داد: برگزاری این جشنواره نشاط ورزشی و عمومی در جامعه ایجاد می کند و مستلزم همکاری همه دستگاه های اجرایی است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: از اداره کل راه و شهرسازی انتظار می رود سایت ورزش های هوایی واقع در بام شهر که محل برگزاری مسابقات است را تسطیح کند.

نادر قربانی افزود: همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بسته فرهنگی مسابقات را متقبل شده و ساعت بازدید از قلعه را هماهنگی کنند.

قربانی تصریح کرد: نیروی انتظامی امنیت برگزاری مسابقات را تامین کرده و همچنین آتش نشانی نیز هماهنگی لازم برای استقرار یک تیم در محل را انجام دهند.