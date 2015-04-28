جشنواره جوان سرباز باید به یک جریان تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدجواد زاده کمند در جلسه جمع بندی مباحث هفتمین دوره جشنواره جوان سرباز ضمن تبریک ماه رجب و تأکید بر استفاده حداکثری از فیوضات این ماه، گفت: لازم است از همکاری نیروهای مسلح و حمایت های ستاد کل قدردانی و سپاسگزاری کنیم.

وی ادامه داد: مسئولان حاضر در این جشنواره بطورکلی متولیان اصلی امور سربازان هستند و وظیفه ما در قبال سربازان تنها برگزاری این جشنواره که به نام سرباز است، نیست بلکه باید روندی را در پیش بگیریم که در اجرای تدابیر مقام معظم رهبری یک گام به جلو برداریم.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با تأکید بر اینکه باید جشنواره جوان سرباز را تبدیل به یک جریان کنیم تا بتوانیم از آن بهره برداری نماییم ، گفت: برای تبدیل شدن به یک جریان، باید اقدامات عملی هرکدام از دستگاه های دخیل مانند دولت، مجلس، قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح را احصاء و در دستور کار قرار دهیم و برای مثال در هرسال به دنبال تحقق هرکدام از این مسائل باشیم؛ باید اقدامات اساسی و جدی در خصوص سربازان انجام شود تا بتوانیم رضایت مقام معظم رهبری را به دست آوریم.

وی مدیریت مناسب اطلاع رسانی این جشنواره و ارتباط با رسانه ها را نیز مورد تأکید قرار داد وافزود: باید برنامه های تولیدی در این خصوص داشته باشیم و از هم اکنون نیز زمان بندی لازم برای برنامه های روز برگزاری جشنواره پیگیری شود.

رئیس ستاد هفتمین دوره جشنواره جوان سرباز این جشنواره را فرصتی مناسب برای ایجاد بانک اطلاعاتی از جمله فیلم ها، عکس ها، مقالات، نشریات و .. با هدف ذخیره سازی اطلاعات برای آیندگان دانست و به برگزاری نمایشگاه های مرتبط نیز اشاره کرد و گفت: جمع بندی تمام اقدامات و تلاش های صورت گرفته در خصوص سرباز و انتقال تجارب موفق سازمان های دیگر از جمله مهم ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه ها است پس محتوای آنها مهم بوده و باید مورد تأکید قرار گیرد.

زاده کمند خاطرنشان کرد: تهیه کتابچه ای برای عملکرد جشنواره جوان سرباز نیز می تواند نشانگر فعالیت های مثبت هریک از سازمان های دخیل در این امر در سال ۱۳۹۴باشد.

در ابتدای این جلسه، جانشین معاون نیروی انسانی ناجا سردار خسرو اسکندری گزارشی از روند جلسات و برنامه ریزی ها برای برگزاری هفتمین دوره جشنواره جوان سرباز ارائه کرد.