هنوز دستیاری نکونام قطعی نشده است/ مشکل کریمی را نمی دانم

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در پایان جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با کارلوس کی‌روش اظهار کرد: در این جلسه برنامه های چهارساله تیم ملی برای حضور در مسابقات جام جهانی روسیه ارائه شد. این برنامه ها حول راهیابی ایران به جام جهانی و حتی صعود از مرحله گروهی جام جهانی روسیه بود.

وی افزود: دغدغه کی‌روش این بود که مثل گذشته مشکلات مالی پیدا نکنیم و در ضمن بازی های تدارکاتی زیادی داشته باشیم.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: بحث دیگر جلسه امروز هیات رئیسه این بود که در کنار کی روش از یکی از مربیان ایرانی استفاده کنیم. کی روش خودش علاقه دارد با مربیان ایرانی کار کرده و تجربیاتش را منتقل کند. ایشان حتما مربیان جوان را معرفی می کند و این برای این مربیان جوان هم خوب است ولی اینکه چه کسی دستیار کی روش می شود را باید از خودش بپرسید.

کفاشیان در خصوص انتخاب افشین پیروانی به عنوان مدیر تیم بزرگسالان خاطر نشان کرد: پیروانی در کنار کی‌روش کارهای اجرایی را پیش می برد و حتی می تواند در خصوص موارد فنی هم اظهارنظر کند. پیروانی کارهای بین المللی تیم ملی و همچنین تدارکات را پیش می برد و اردوهای خارجی و داخلی را هماهنگ می کند.

وی در مورد انتخاب جواد نکونام به عنوان مربی تیم ملی، تصریح کرد: کی‌روش پیشنهادش را در این باره به هیات رئیسه داد. ما خودمان دوست داریم افرادی مثل کریمی و نکونام در تیم ملی باشند. بعد از آنکه جام ملتها تمام شد، کی‌روش ابراز علاقه کرد که نکونام در کنارش قرار بگیرد و او مربیان جوان را تربیت کند. با این حال نکونام فعلا به هیات رئیسه معرفی شده ولی انتخابش قطعی نیست.

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به سئوالی مبنی بر بازیهای تدارکاتی تیم ملی، خاطرنشان کرد: قرار بود یک بازی با ازبکستان داشته باشیم ولی نتوانستیم پیشنهاد آنها را قبول کنیم. بر همین اساس قرار شد اردویی را در کمپ ترکیه برگزار کنیم و بعد از همان جا به ترکمنستان برویم.

کفاشیان درباره اظهارات شهرام دبیری عضو هیات رئیسه مبنی بر اینکه علی کریمی به خاطر ناراحتی از نگرفتن پاداش از تیم ملی جدا شده است، گفت: شأن علی کریمی بالاتر از این حرفهاست و نمی شود کارش را با مادیات ارزیابی کرد. اگر هم بحث بلیت هواپیما بوده که حتما باید برای او بلیت بیزینس می گرفتیم ولی اینکه چرا این اتفاق رخ نداده را نمی دانم.

وی افزود: باید دلیل جدایی کریمی را از خودش بپرسید چرا که قطعا دلایلش این مسائل نبوده است. دلایل جدایی کریمی از تیم ملی را نه من می دانم و نه کی‌روش.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه هنوز ممنوع الخروجی کارلوس کی‌روش حل نشده است، گفت: قرار است جلسه ای با مسئولان وزارتخانه و استانداری تهران داشته باشیم تا برای حل این مشکل اقدام کنیم.

کفاشیان در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال ادامه همکاری فدراسیون فوتبال با شرکت آل‌اشپورت تصریح کرد: من روز گذشته جلسه ای با این شرکت داشتم. قرارداد آل‌اشپورت با فدراسیون فوتبال تا اواخر مردادماه است و در این مدت آنها لوازم مورد نیاز ما را تامین می کنند. البته شرکت های دیگری هم برای همکاری با فدراسیون جلو آمده اند ولی در صورتی با آنها همکاری می کنیم که تضمین بدهند پیشنهاد و کیفیت اجناسشان بهتر از آل‌اشپورت است.

وی همچنین در خصوص سفرش به کشور بحرین تاکید کرد: این سفر حول و حوش انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. من جلساتی با رئیس AFC داشتم. حضور ایران باید در کمیته های کنفدراسیون فوتبال آسیا پررنگ تر شود.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین درباره درخواست چند کشور برای برگزاری بازی هایشان در کشور ایران، گفت: عراق، سوریه و افغانستان به خاطر شرایط کشورهایشان درخواست داده اند که مسابقاتشان در مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا و جام جهانی روسیه در ایران برگزار شود.

وی افزود: ما با درخواست آنها موافقت کرده ایم و معتقدیم که چنین چیزی برای ایران اعتبار است، البته بایدAFC هم با میزبانی ایران موافقت کند. در این صورت امسال شاهد برگزاری بیش از ۱۶ مسابقه فوتبال در کشور ایران خواهیم بود.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: حتی کشور افغانستان پیشنهاد داده است بازی این تیم با ژاپن در ورزشگاه آزادی برگزار شود. البته ما می توانیم بازیهای افغانستان را در مشهد و بازیهای عراق را هم در کرمانشاه برگزار کنیم. این نشان می دهد که می توانیم در ایران بهترین امکانات را برای کشورهای همسایه و منطقه فراهم کنیم.