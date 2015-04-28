حقوق کارگران دیده شود/جای خالی شهدای شاخص کارگری دراجلاسیه شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی ظهر سه شنبه در دیدار با تشکل های کارگری شهرستان شاهرود ضمن گرامیداشت یازدهم اردیبهشت ماه و روز کارگر، بیان داشت: باید عزت و کرامت انسانی کارگران در همه حال و توسط همه اقشار از جمله مسئولان حفظ شود.

وی با اشاره به ایام مبارک ماه رجب، افزود: رجب ماه خود سازی و یکی از ماه های حرام به شمار می آید، لیکن انسان باید بکوشد تا در این ماه خطا نکند، همچنین یکی از همین خطاهای مذکور، نادیده گرفتن کرامت انسانی کارگر است چراکه در این روزها همه اعمال ما بار حقوقی نزد خداوند یکتا دارد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود همچنین با اشاره به بیکاری کارگران فصلی در شهرستان و مشکلات پیرامون آن، بیان داشت: با وجود اقدامات مثبت دولت در زمینه اقتصادی، همچنان رکود باعث بیکاری کارگران فصلی در شاهرود شده است.

ترابی با بیان اینکه با تعطیلی کارخانجاتی مانند سیمان، همه جوانب صنعتی با مشکل روبرو می شوند، گفت: رکود یکی از مراکز مهم اقتصادی باعث بروز مشکل در همه اقشار از جمله کارگر، راننده، رکود در ساخت و ساز مسکن و ... می شود لیکن مسئولان باید در احیای مراکز صنعتی نیمه تعطیل بکوشند.

وی افزود: از لحاظ حفظ و ارتقای صنایع در شهرستان شاهرود، باید مسئولان استانی و کشوری، نگاه ویژه ای به این منطقه داشته باشند.

جای خالی شهدای شاخص کارگری در اجلاسیه شاهرود

امام جمعه شاهرود با اشاره به سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته به شاهرود، بیان داشت: دکتر علی ربیعی در این سفر، وعده ایجاد یک هزار شغل در منطقه را اعلام کرد لیکن ما خواستار تحقق ۵۰۰ فرصت شغلی تا پایان سالجاری هستیم.

ترابی افزود: بیکاری موجب شده است تا برخی افراد به دلیل حجب و حیا، کمتر به مسئولان شهرستانی مراجعه کنند و در عین حال مشکلات بیکاری به خصوص برای جوانان به دغدغه تبدیل شده است و همچنین دیگر مشکل موجود در بازار کار شهرستان، بعد فرهنگی اقتصاد خانگی و کار زن ها در بیرون از منزل است.

وی گفت: نکته اساسی در این بین این است که به صورت سنتی مرد نان آور خانواده های ایرانی و شاهرودی است لیکن باید به اشتغال مردان توجه خاصی شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود با بیان اینکه ساماندهی امور اجتماعی، باید خانواده محور باشد، گفت: امروزه حتی در غرب نیز صحبت از بازگشت زنان به منزل می شود لذا ما نیز باید توجه داشته باشیم که غیبت زن در منزل تاثیر شگرفی در تربیت فرزند دارد.

ترابی در بخش دیگری از سخنان خود و با اشاره به اجلاسیه شهدای شهرستان شاهرود، بیان داشت: دو شهید شاخص کارگری شهرستان به نام های مجید عرب نجفی و مصطفی عرب عامری سرمایه های ملی ما هستند اما در بزرگترین رویداد فرهنگی سال توجه خاصی به این دو بزرگوار نشد.

وی ادامه داد: از اجلاسیه شهدا توقع می رفت تا به گونه ای پر رنگ تر نسبت به اشاعه اقتصاد فرهنگی و معرفی شهدای کارگری شهرستان عمل کنند.

بانوی شاهرودی توسط رئیس جمهور تجلیل می شود

رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود نیز در این نشست با اشاره به تشکل های کارگری فعال شهرستان، گفت: هم اکنون ۲۵ تشکل کارگری در شهرستان به فعالیت مشغول هستند.

محمد امیر حسینی همچنین با بیان اینکه در دیدار با رئیس جمهور از بانوی کارآفرین شاهرودی تجلیل به عمل خواهد آمد، بیان داشت: یکی از ده بانوی موفق جامعه کارگری نمونه کشور از شاهرود است که در زمینه مهد کودک برای بچه های این دیار خدمت رسانی می کند.

کاهش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان شاهرد نیز با اشاره به اینکه حقوق این بازنشستگان در قیاس با سال گذشته ۳.۵ درصد کاهش نیز داشته است، گفت: نگاهی به آمارها نشان می دهد که میانگین دریافتی حقوق کارکنان بازنشسته ارگان های کارگری در قیاس با سال پیش نه تنها اضافه نشده، بلکه با کاهش نیز روبرو بوده است.

علی صفایی خاطرنشان کرد: مشکل بعدی بازنشستگان شاهرود عدم توانایی در استفاده از امکانات درمانی بیمارستان خاتم الانبیاء (ع) شاهرود است چراکه این بیمارستان از ابتدای ماه جاری، قرارداد خود با تامین اجتماعی را ملغی ساخته است.

وی ادامه داد: این امر باعث شده است تا بازنشستگاه تامین اجتماعی شاهرود، برای استفاده از امکانات درمانی راهی شهرهای مشهد، گرگان و تهران شوند لیکن مسئولان می بایست برای انعقاد مجدد این قرارداد بین تامین اجتماعی و بیمارستان خصوصی خاتم الانبیاء اقدام کنند.

این مقام مسئول با اشاره به طرح تحول سلامت نیز بیان داشت: طبق این طرح مردم تنها ۱۰درصد از هزینه بیمارستان ها و مراکز درمانی را می پردازند و مابقی توسط دولت تامین می شود اما این عدم انعقاد قرارداد با تامین اجتماعی سبب سردرگمی بیماران در شهرستان شاهرود شده است.

صفایی ادامه داد: دیگر مشکل جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرستان، سهام عدالت است.

وی افزود: برای اخذ سهام عدالت و در اختیار قرار دادن آن برای بازنشستگان به هر ارگانی که مراجعه می شود، پاسخ مناسبی دریافت نمی کنیم لیکن مسئولان امر باید در این زمینه نیز فضا را برای تعامل با قشر کارگر و بازنشسته فراهم سازند.

گفتنی است در این دیدار که بیش از یک ساعت به طول انجامید، مشکلات صنفی کارگران درباره عدم پرداخت تعهدات برخی کارفرمایان، مطالبات، بیمه، امنیت شغلی و ... به بحث و بررسی گذاشته شد.