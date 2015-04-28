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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۰۸

سفر هیئت دولت به فارس:

دیدار وزیر ارشاد با اهالی فرهنگ و هنر فارس

دیدار وزیر ارشاد با اهالی فرهنگ و هنر فارس

شیراز - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهالی فرهنگ و هنر فارس دیدار خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان شانزدهین سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به فارس روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت در تالار حافظ با اصحاب فرهنگ و ادب و هنر دیدار می کند.

در این دیدار که ساعت ۱۸ چهارشنبه برگزار می شود علی جنتی به عنوان نماینده کاروان تدبیر و امید در جریان خواستهای اهالی فرهنگ و هنر استان قرار می گیرد.

یکی از درخواست های هنرمندان و فرهنگوران فارس که از پروژه های ملی محسوب می شود تالار بزرگ شهر شیراز است که علی جنتی در روزهای نخست وزارت از آن بازدید داشته و ممکن است در این سفر باردیگر مورد اشاره قرار گیرد.

کد مطلب 2564326

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