اعضای شوراهای اسلامی خود را سرباز ولایت می دانند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه غلامرضا بصیری پور در حاشیه مراسم تجدید میثاق جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و اعضای شورای عالی استان ها با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته شوراها اظهار داشت: هفته شوراها بهترین فرصت برای بررسی دستاوردهای این نهاد مردمی است.

رییس شورای عالی استان ها افزود: امروز جمعی از اعضای شورای شوراهای اسلامی شهر به مناسبت هفته شوراها و فرمان تاریخی امام راحل مبنی بر تشکیل شوراها با حضور در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی تجدید پیمان کرده و تبعیت خود را از فرامین مقام معظم رهبری اعلام کردند.

وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۱۱۷ هزار نفر عضو شورای اسلامی در سراسر کشور هستند که این اعضا خود را سرباز ولایت دانسته و برای تداوم اندیشه های امام راحل و اجرای منویات مقام معظم رهبری تلاش خواهند کرد.

گفتنی است ظهر امروز و همزمان با هفته شوراها جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و تعدادی از اعضای شورای عالی استان ها با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نسبت به مقام شامخ امام راحل ادای احترام کرده و بر ادامه یافتن راه و مسیر امام تأکید کردند.

همچنین اعضای شورای اسلامی شهر و روستا با حضور بر سر مزار حاجیه خانم ثقفی همسر مکرمه امام راحل نسبت به مقام و منزلت این یار امام ادای احترام کرده و از مجاهدت های وی تجلیل گردند.