به گزارش خبرنگار مهر؛ کیوان زادخوش ظهر امروز سه شنبه در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی جشنواره ورزش های هوایی کشور در محل استانداری لرستان اظهار داشت: این ورزش ها از سال ۸۱ در استان آغاز به کار کرده اند ولی به دلیل عدم حمایت تاکنون جشنواره نداشتیم.

وی عنوان کرد: لرستان ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی دارد و می توان به وسیله آن ها اکوتوریسم ورزشی را گسترش داد که خود به نوعی اشتغال زایی می کند.

دبیر کمیته ورزش های هوایی استان با بیان اینکه چند رشته مانند پاراگلایدر و... در استان داریم ادامه داد: امسال نیز حداقل دو یا سه رشته به رشته های استان اضافه خواهیم کرد.

زادخوش تصریح کرد: در لرستان علاوه بر مرکز استان شهرستان های بروجرد، دورود، الیگودرز، الشتر و نورآباد در این زمینه فعال هستند.

وی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره نیازمند همکاری همه دستگاه ها است افزود: با آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی(ره) و اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای اسکان مهمانان در اردوگاه های آنها هماهنگ شود.

دبیر کمیته ورزش های هوایی استان با بیان اینکه روشنایی محل جشنواره بسیار اهمیت دارد خاطرنشان کرد: در این زمینه از شرکت توزیع برق خواستار اقدام هستیم همچنین هلال احمر برای استقرار آمبولانس همکاری کند.

وی با بیان اینکه اداره کل ورزش و جوانان علاوه بر مکاتبات لازم برای اجرای جشنواره دو میلیون تومان کمک کرده ادامه داد: از سازمان اتوبوس رانی برای ایاب و ذهاب تقاضای کمک داریم.

زادخوش ادامه داد: همچنین یک دستگاه هواشناسی برای محل مستقل طراحی و آماده شده که در همان روز نصب و افتتاح می شود.

وی افزود: برخی از بانک ها نیز اعلام آمادگی کردند هدایای مسابقات را با کارت هدیه به برندگان اهدا کنند.