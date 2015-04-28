۱۲ وزیر و معاون رئیس جمهور به شهرستان های فارس سفر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر رئیس جمهور و دولت به فارس وزرای دادگستری، بهداشت و درمان، نیرو، راه وشهرسازی، علوم، اطلاعات و آموزش و پرورش در شهرستانهای آباده، خرم بید، بوانات، مهر، لامرد، فراشبند، کازرون، استهبان، نی ریز، قیر و کارزین، فیروزآباد، جهرم و اقلید حضور خواهند یافت.

همچنین رئیس سازمان میراث فرهنگی، معاون امور مجلس رئیس جمهور، معاون امور زنان و خانواده و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به شهرستان های ارسنجان، پاسارگاد، مرودشت، فسا، داراب، زرین دشت، خرامه، سروستان، کوار، رستم، ممسنی و سپیدان سفر می کنند.

این درحالیست که حجت الاسلام علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی در شهرستان های گراش، خنج و لارستان حضور می یابد.

شانزدهمین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت روزهای ۹ و ۱۰ اردیبهشت به فارس انجام می گیرد.