سالن های آرایشی متخلف در قزوین پلمب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، در پی نامه سرگشاده جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی استان در اعتراض به فعالیت سالن های آرایشی، جلسه ای با حضور دادستان، رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس، رییس اتحادیه آرایشگرها و جمعی از فعالان فرهنگی در دفتر دادستانی برگزار شد.

حجت الاسلام صادق نیارکی در این جلسه بیان کرد: پوشش نامناسب برخی خانم ها به عنوان غرفه داران نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی، تبلیغات علنی خدمات و آموزش های آرایشی که برخاسته از هجمه فرهنگ غرب و رسانه های بیگانه است همگی تهدیدی برای حیا و عفت زن مسلمان ایرانی به حساب می آید.

وی ادامه داد: تا همین چند سال پیش مادران و زنان این جامعه از حضور بدون چادر حتی در محافل شخصی شرم می کردند اما امروز شاهد هستیم که تبلیغات ماهواره ای حیای دختران این سرزمین را نشانه رفته چرا که دشمن خوب می داند با زدودن عفت و حیا زنان به راحتی به اهداف شوم دیگر خود و ترویج فساد و فحشا خواهد رسید.

صادقی نیارکی تشریح کرد: پروانه داشتن یا نداشتن مراکز آرایشی که اقدام به ارائه خدمات نامشروع و غیر قانونی می کنند ملاکی برای صحیح جلوه دادن اعمال خلاف این سالن ها محسوب نمی شود و ما با آن ها برخورد خواهیم داشت.

این مسئول با بیان اینکه در مرحله بعد چگونگی اخذ مجوز از طرف این موسسات و سالن های آرایشی پیگیری خواهد شد اعلام کرد: عمل غیر قانونی و غیر شرعی جرم محسوب می شود ولو اینکه ارائه دهندگان آن مجوز و پروانه ای برای تاسیس موسسه خود گرفته باشند چرا که جرم، جرم است و می بایست با آن مقابله شود که در غیر این صورت دریچه ای برای اقدامات خلاف دیگر و هنجارهای اجتماعی و روانی ایجاد می شود.

دادستان تذکرهای لسانی و امر به معروف را وظیفه شهروندان و عموم مردم دغدغه مند استان خواند و ابراز داشت: دستگاه های دولتی به عنوان نمایندگان این حکومت ملزم به اجرای قانون و برخورد اساسی هستند چراکه حاکمیت اجازه تذکر به خلافکار را نداشته بلکه می بایست صریحا و عملا برخورد قانونی و اسلامی را انجام دهد که این مساله پنجره امیدی برای مومنان جامعه به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه پلمب کردن این مراکز و از بین بردن عرضه خدمات نامناسب وظیفه ارگان های دولتی است، گفت: جلوگیری از صحنه عرضه کافی نبوده بلکه می بایست فرهنگ سازی لازم جهت کاهش و ازبین بردن میزان تقاضا انجام گیرد که این مهم با اقدامات مناسب و به موقع ارگان های مسئول و ارائه توضیحاتی درباب مضرات و مشکلات این خدمات آرایشی که می تواند در مقابله با تبلیغات وسوسه انگیز این سالن ها انجام شود، صورت می گیرد.