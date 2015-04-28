جنایات آل سعود در یمن سزاوار تنبیه سختی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدحسن فیروآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امروز سه‌شنبه در جمع فرماندهان و مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، ناجا و وزارت دفاع گفت: جنایات آل سعود درباره مردم مسلمان و انقلابی و مظلوم یمن که خواستار استقلال و مردم‌سالاری اسلامی هستند بسیار سنگین و سزاوار تنبیه سختی است.

وی افزود: متأسفانه شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا و انگلیس به روشنی حقوق قانونی مردم یمن را پایمال کردند و به آتش کشیدند و زنان و کودکان مسلمان و مردم شهرها و بلاد را به خاک و خون کشیدند، کشتند و آواره کردند و حتی قطعنامه شورای امنیت کمک رسانی انسانی به مجروحان و آوارگان را مختل کرد و جسارت آل سعود مانند صهیونیست‌ها که با هواپیمای جنگی مانع رسیدن کمک‌های انسانی توسط هواپیمای بی‌دفاع تجاری ترابری شد، نیاز به پاسخی درخور دارد و سرکوبی آزادی خواهان بحرین و شرق عربستان روی استعمارگران را سفید کرده است.

فیروزآبادی تصریح کرد: سعودی‌ها در برابر حقوقدانان و مردم آزاده جهان برای جنایات بی‌حساب چه پاسخی دارند و آیا این ظالمان سلطه‌شان در حرمین شرفین می تواند تداوم یابد. چرا حکام مسلمان منطقه و سازمان‌های بین‌المللی طرف ظالم را گرفته‌اند آل سعود بدانند، حاکمیت با کفر می‌تواند تداوم یابد لیکن با ظلم بقایی ندارد.

فیروزآبادی در پایان پاسخ به وزیر دفاع ایالات متحده گفت: ناوگان دریایی ایران تا کنون وارد آب‌های یمن نشده است لیکن گشت‌زنی این ناوگان در آب‌های بین‌المللی خلیج عدن و دریای عمان دارای برنامه‌ریزی معین نظامی و برابر برنامه جریان خواهد داشت و خدمات نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اقدامات دزدان دریایی دوره چند ساله دارند و کشورهای مختلف جهان تاکنون بابت خدماتی که در نجات شناورهای آنان شده است از این ناوها سپاسگزاری کرده‌آند.