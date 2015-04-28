مقام کارگر در آموزه های دینی دارای جایگاه ویژه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی بعداز ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از کارگران برتر شهرستان، افزود: این کار پیامبر (ص) یک برنامه استراتژیک و راهبردی برای مدیران است که مشخص می کند کارگران جایگاه ویژه ای دارند.

وی ادامه داد: اگر تاریخ را مطالعه کنیم، اولیا و انبیا و امامان کارگر بودند و با کار کردن هدایت و رسالت خود را عینیت دادند.

این مسئول شهرستانی در خصوص نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: کارگران از ابتدای انقلاب نقش موثری داشتند و اولین کسانی که به ندای انقلاب لبیک گفتند، قشر محروم جامعه به ویژه کارگران بودند.

حمیدی نقش کارگر را در جامعه امروزی، نقشی حساس دانست و گفت: نقش کار و کارگر در جامعه امروزی به مانند ستون فقرات تولید و اقتصاد کشور است که اگر درست و با فکر و دلسوزانه کار نکنند، بهترین طرح ها و نقشه های مهندسین عملا اجرا نخواهد شد.

فرماندار ویژه، آموزش کارگران را از عوامل مهم موفقیت جامعه کارگری و موفقیت تولید و اقتصاد کشور برشمرد و گفت: باید بحث آموزش در شهرستان جدی گرفته شود . اگر کارگران آموزش های لازم در حوزه کاری خود ببینند قطعا کارفرمایان بیشتری به سوی آنها خواهد آمد.

وی با بیان این مطلب که ۳۷ هزار کارگر در شهرستان گنبد فعالیت دارند، اظهار کرد: این قشر دو درصد جمعیت شهرستان را تشکیل می دهند؛ اگر خانواده آنان را نیز بگیریم ۱۲۰ هزار نفر یعنی یک سوم جمعیت شهرستان قشر کارگر است که باید به آنها توجه بیشتر شود.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ادامه این همایش، گفت: قانون کار جدید حمایت شایسته ای از کارگران کرده است و باید اصل سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت رعایت شود، کارفرمایان ما بزرگترین کارگران هستند زیرا علاوه بر کار کردن، سرمایه خود را نیز به اشتراک گذاشته اند.

محمد رضا پیاده کوهسار افزود: نه هزار و یکصد واحد خدماتی مشغول فعالیت هستند و جزو مشمولین قانون کار هستند که ما به صورت ادواری و موردی به آنان سرکشی می کنیم.

به گفته وی، ۸۸۹ کارگاه کشاورزی و ۹۲ کارگاه صنعت نیز در گنبد وجود دارد که جمعا ۲۸ هزار و ۲۹۰ نفر بیمه شده اصلی و ۶۸ هزار و ۶۸۰ نفر بیمه تبعی داریم، در کل ۱۰۵ هزار و ۳۳۶ نفر کارگر و خانواده بیمه شده در شهرستان وجود دارد که با احتساب مستمری بگیران و بازنشستگان، ۳۵ درصد شهرستان تحت پوشش نفوذ بیمه ای تامین اجتماعی هستند.

پیاده کوهسار ادامه داد: در شهرستان گنبد ۴۹ تشکل کارگری، ۱۰ شورای کارگری، ۲۳ نماینده کارگری، ۶ انجمن صنفی، ۹ انجمن کارفرمایی، یک کانون بازنشستگان و یک نفر به عنوان عضو کانون شورای عالی کشور وجود دارد همچنین دو نفر عضو شورای عالی کار استان و یک نفر به عنوان مسئول خانه کارگری شرق استان از شهرستان گنبد است.

در ادامه این همایش، مخترع و کارگر نمونه استان و منتخب کارگر نمونه کشوری گفت: ۱۲ سال در شرکت صنعت چوب شمال مشغول فعالیت هستم و دانشجوی کارشناسی ارشد برق و الکترونیک هستم. در سال گذشته دستگاهی را در خط تولید خود اختراع کردم که در کیفیت محصول نقش بسزایی دارد.

حسن خدابخشی افزود: موتور دستگاه ما DC بود که برای تعویض آن و تجهیزات الکترونیکی نیاز به قطعات خارج از کشور بود که هزینه بالایی داشت و به لطف خدا توانستیم این قطعات را اختراع و دستگاه را با IC به صورت تجهیزات تمام الکترونیکی کنیم.

نماینده کارفرمایان گنبد نیز در این همایش تصریح کرد: در واقع ما خادمان عرصه کارگری هستیم و باید در حوزه کار و کارگری آسیب شناسی کنیم. در حال حاضر بیشتر فعالیت های شهرک صنعتی نیمه کاره رها شده است که اگر کسانی که وارد عرصه اقتصادی شوند اطلاعات لازم و مشاوره خوب بگیرند به این صورت نخواهد شد.

فرید عابدی ادامه داد: با تحقیقات و مطالعه متوجه شدیم تولید تجهیزات ارتوپدی اشتغالزایی و بازار کار خوبی دارد و در کنار تولید توانستیم ۵ شرکت تولیدکننده در سطح کشور که اغلب جنس های تقلبی داشتند را ساماندهی کنیم.