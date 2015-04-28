به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق امروز سه شنبه به اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر تصمیم داعش برای ورود به کربلا واکنش نشان داد.

العبادی در این زمینه گفت: با توجه به تدابیر اتخاذ شده، در حال حاضر هیچ خطری از سوی داعش بغداد و کربلا را تهدید نمی کند.

وی ادامه داد: هم اکنون چالش امنیتی در کشور به قوت خود باقی است و بسیاری از شهرها از انفجارهای تروریستی در امان نیستند.

العبادی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اگر به این نتیجه برسم که قادر به اداره کشور و مقابله با چالش های امنیتی موجود در آن نیستم، بدون شک از پست خود کناره گیری خواهم کرد.