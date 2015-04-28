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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۵۸

العبادی:

هیچ خطری از سوی داعش بغداد و کربلا را تهدید نمی‌کند

هیچ خطری از سوی داعش بغداد و کربلا را تهدید نمی‌کند

نخست‌وزیر عراق در واکنش به برخی اخبار مبنی بر تصمیم داعش برای ورود به استان کربلا تأکید کرد که از نظر نظامی هیچ خطری این استان را تهدید نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق امروز سه شنبه به اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر تصمیم داعش برای ورود به کربلا واکنش نشان داد.

العبادی در این زمینه گفت: با توجه به تدابیر اتخاذ شده، در حال حاضر هیچ خطری از سوی داعش بغداد و کربلا را تهدید نمی کند.

وی ادامه داد: هم اکنون چالش امنیتی در کشور به قوت خود باقی است و بسیاری از شهرها از انفجارهای تروریستی در امان نیستند.

العبادی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اگر به این نتیجه برسم که قادر به اداره کشور و مقابله با چالش های امنیتی موجود در آن نیستم، بدون شک از پست خود کناره گیری خواهم کرد.

کد مطلب 2564340

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