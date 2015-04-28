به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی درباره این قراردادها اظهار کرد: با توجه به توافقات انجام‌شده مبنی بر این‌که یک فایل مستقل برای قرارداد بانک‌ها با شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشیم و برای عملیاتی‌تر شدن این مصوبه، مقرر شد تا معاونت، چهار بانک مشخص را به صندوق توسعه ملی معرفی کند تا بانک‌ها علاوه بر قرارداد کارگزاری‌های خودشان با بانک مربوطه، یک قرارداد مجزا و اختصاصی دانش‌بنیان نیز با مبلغی مشخص و شرایطی آسان‌تر داشته باشند.

وی گفت: این موضوع مورد توافق قرارگرفته و قرارداد به‌صورت مجزا و با ۴ بانک مشخص‌شده از سوی معاونت علمی منعقد می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی، درباره معرفی چهار بانک مدنظر گفت: با توجه به تجربه همکاری معاونت علمی و فناوری با بانک‌ها در سال گذشته، بانک کشاورزی از بخش کشاورزی و بانک‌های صنعت و معدن و بانک رفاه کارگران از بخش دولتی و بانک پارسیان از بخش خصوصی انتخاب و به صندوق توسعه ملی معرفی شد تا برای انعقاد قراردادهای کارگزاری شرکت‌های دانش‌بنیان با آن‌ها توافق شود.

وی با اشاره به مصوبه کاهش ۴ درصدی سود تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد: در جلسه هیات امناء به کاهش چهار درصدی سود تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره شد، البته در مصوبه آخر، سود تسهیلات تمامی طرح‌های صندوق توسعه ملی کاهش پیداکرده بود که بر اساس این کاهش، تعرفه طرح‌های بخش کشاورزی به ۱۴ درصد و بخش صنعت به ۱۶ درصد کاهش ‌یافته بود.

دلیری افزود: اما با توجه به کاهش چهاردرصدی سود تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان، سود تسهیلات این طرح‌ها در بخش کشاورزی به ۱۰ درصد و در بخش صنعت به ۱۲ درصد رسید.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی با اشاره به مصوبه کاهش سود تسهیلات که مصوبه خوبی هم بوده است، گفت: این میزان سود، حداقل سودی است که برای اعطای تسهیلات به طرح‌های بزرگ دانش‌بنیان تعلق می‌گیرد.

وی تأکید کرد: منابع مالی ایجادشده از سوی صندوق توسعه ملی، مکمل صندوق نوآوری و شکوفایی است و معاونت علمی در نظر دارد تا برای طرح‌های بزرگی که صندوق نوآوری امکان کامل اختصاص تسهیلات را به آن‌ها ندارد، امکاناتی را فراهم کند تا از طریق بانک‌های مشخص و با منابع مالی صندوق توسعه ملی، آن‌ها تسهیلات خود را دریافت کنند.

دلیری درباره شرایط قرارداد کارگزاری اختصاصی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: کم بودن آورده شرکت‌ها، بازپرداخت بیشتر، معرفی از سوی معاونت علمی و فناوری و کاهش سود چهار درصدی تسهیلات، ازجمله شرایط این قرارداد بعد از توافق بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی تصریح کرد: با توجه به این‌که از سال گذشته یک خط اعتباری برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در بانک‌ها از محل منابع مالی صندوق توسعه ملی تعریف‌شده بود، این پروژه نقاط ضعف و مشکلاتی را به همراه داشت.

دلیری گفت: ما برای آسیب شناسی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان چندین جلسه با مدیرعامل صندوق توسعه ملی و بانک‌های مشخص‌شده برگزار کردیم که طی آن به یک توافق نهایی رسیدیم.

وی یادآور شد: یکی از موانع اصلی اعطای این تسهیلات، روش کارگزاری‌های صندوق توسعه ملی به بانک‌ها بود که طرح‌ها باید پس از بررسی و تأیید بانک به تأیید صندوق توسعه ملی نیز می‌رسیدند و دیگر مشکل اصلی این بود که این صندوق منابع مالی را در ابتدای کار در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌داد که بعد از برگزاری این جلسات آسیب‌شناسی این دو مشکل اساسی حل و شرایط ویژه ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شد.