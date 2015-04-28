عقب نشینی در مقابل زیاده خواهی دشمن نافرمانی از خداست

به گزارش خبرگزاری مهر سردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم بزرگداشت روز بسیج کارگری و تجلیل از ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری کشور که در شرکت ساپکو برگزار شد، گفت: زمانی باید به مرزهای کشور رفته و در خاکریزها و کانال های جبهه در خط مقدم حضور پیدا می کردیم اما امروز خط مقدم عرصه مبارزه با دشمن، همین کارخانه ها و واحدهای تولیدی است.

وی با اشاره به ۳۶ سال اعمال تحریم از ابتدای انقلاب و سه سال تحریم های کشنده ی اخیر به بهانه های واهی از سوی دشمن، افزود: مشکلات اقتصادی داشته و داریم همانطور که افرادی در زندگی، تنگی معیشت داشته و دارند ولی زندگی روال طبیعی خود را دارد و در عرصه تولید نیز افت و خیزهای موقتی بوده ولی باز همه چیز روال طبیعی خود را پیدا کرده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اما امروز برخی کشورها که سال هاست ابرقدرتند و از اقتصادهای برتر دنیا به حساب می آمدند، آثار مدت کوتاهی تحریم در خیابان ها و تمام شئون زندگی مردم آن کشورها لمس می شود در حالیکه پس از سالیان متمادی تحریم در ایران، زندگی و پیشرفت و رفاه اجتماعی روال طبیعی خود را دارد و وقتی کسی که تحت تاثیر تبلیغات رسانه های شرق و غرب درباره کشور ایران است از خارج به ایران می آید، از وضعیت و شرایط ملت ایران تعجب می کند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین رمز این پیشرفت و ترقی را در همت بالا و بازوان پرتلاش کارگران و فکر و اندیشه مدیران و برنامه ریزان صنعت و تولید کشور دانسته و اظهار داشت: اخلاص و تقوا، توکل و اعتماد شما کارگران به خدا و تلاش برای جلب رضایت خدا، مهمترین عنصر این حماسه است و اینها را مرهون اسلام عزیز و درس های ناب شهدا هستیم.

وی در ادامه تصریح کرد: شهدایی که به ما آموختند در سخت ترین شرایط باید ایستاد و مقاومت کرد و عقب نشینی در مقابل زیاده خواهی های دشمن نافرمانی از خداست.

جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج، کارگران را خالق این حماسه بزرگ عنوان کرده و ابراز داشت: به اعتراف صریح سران آمریکا، تحریم ها نتوانسته ایران را متوقف کند. کشورهای ۱+۵ که نماد اصلی استکبار هستند از دشمنی ها با انقلاب اسلامی در طول تاریخ همچون جنایت های رژیم پهلوی، جنگ تحمیلی، گروه های تروریستی و فتنه گران و... حمایت کرده اند.

وی با اشاره به سخن امام خامنه ای که در حرم رضوی فرمود "امروز عرصه‌ی اقتصاد، یک عرصه‌ی کارزار و جنگ است. در این عرصه، هر کس بتواند به نفع کشور تلاش و به اقتصاد کشور کمک بکند، جهاد کرده و یک حرکت جهادی انجام داده است"، تاکید کرد: وقتی می گوییم کارگران در خط مقدم هستند این تعارف نبوده و عین فرمایش ولایت است و هر کارگری که برای شکوفایی اقتصاد و تولید کشور تلاش می کند، مجاهد فی سبیل الله است.

سردار نقدی در خصوص اثر تحریم ها بر کشور اظهار داشت: باید نشان داد که نه تنها تحریم های همه جانبه اخیر، هیچ اثری نداشته بلکه سبب شده تا میزان وابستگی کشور به تولید و فروش نفت خام، یک میلیون بشکه نسبت به گذشته کمتر شود و ان شاء الله بتوان از وابستگی به یک میلیون بشکه نفت دیگر نیز خودمان را رها کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به همت و تلاش شما کارگران است که این تحریم ها کشور را ساخته، استعدادها را بارور کرده و توان مقابله را بالا برده است.

رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به برخی سخنان یاس آور و دشمن شاد کن در خصوص اثر تحریم ها ابراز داشت: دشمن به این حرف ها ضریب می دهد و با تیتر کردن آنها اعلام می کند که ملت ایران از اسلام و مبارزه خسته شده اند اما اینها بدانند ملت ایران حق خودش را می خواهد همچنان که امام خمینی (ره) گفت "میزان رای ملت است و ملت اسلام را می خواهد".

وی با بیان اینکه اعتقاد، دینداری و التزام به ارزش های انقلابی می تواند برای حل مشکلات راهگشا باشد، افزود: فشارها و اقدامات دشمن باعث شده میان ملت ایران اتحاد و همدلی بوجود بیاید و این اتحاد و همدلی حلال مشکلات است.

جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج، نقش بسیج در صنعت را ایجاد همدلی بین کارگر و کارفرما دانسته و تاکید کرد: برقراری محبت و همدلی بین کارفرما و کارگر، عنصر مهمی در پیشرفت کشور است چراکه سبب اصلاح الگوی مصرف، صرفه جویی و افزایش بهره وری در عرصه تولید است. مدیران بسیجی به دنبال یافتن و حل مشکلات کارگران و ارتقای سطح آموزش و مهارت ها و بارور کردن استعدادهای آنان هستند.

وی در ادامه تاکید کرد: این موفقیت ها متوقف بر تفاهم نامه ها و تحریم ها نیست و می توان به این موفقیت ها دست یافت.

سردار نقدی به تعطیلی بیش از۶۰۰ واحد تولیدی در کشور اشاره نموده و بیان کرد: بسیاری از این واحدها به دلیل اختلاف نظر بین شرکا به تعطیلی کشیده شده پس رفع اختلافات شرکا کار مهمی بوده و بسیج کارگری می تواند در این عرصه پیش قدم باشد.

وی با تاکید بر اینکه مسئله اشتغال ملت ایران را بیگانه حل نمی کند، تصریح کرد: دشمنان ما از لحظه لحظه ی مذاکره و کلمه به کلمه ی آن استفاده می کنند و هدفشان انتقام از ملت مقاوم ایران است.

رییس سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد: دشمن چون می داند که این ملت دستش را خوانده و به خوی وحشی گری او واقف است، ظاهرسازی می کند، به فارسی شعر می خواند و سفره هفت سین پهن می کند اما در همان حال تروریست های وابسته به خود را می فرستد تا در خوزستان علیه ملت ایران عملیات کند و در همان لحظه، ماهواره ها و هواپیماهای اطلاعاتی شان، علیه کشور ما جاسوسی می کنند و از طریق شبکه های ماهواره ای به ملت ایران توهین می کند و در همان حال ثروت ما را دزدیده و بلوکه کرده است.

وی با بیان اینکه آمریکای دزد، پیام تبریک نوروز می فرستند اما اموال ما را به غارت می برد، گفت: در منطقه ای که قلب دنیاست و تمام انرژی عمده دنیا یا در ایران است یا در اطراف ایران، هر روز دست آمریکا و ایادی اش از این منطقه کوتاه می شود و آنان به ضرب و زور کودک کشی و بمباران غیر نظامیان سعی می کنند خودشان را در منطقه نگهدارند.

سردار نقدی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: راهکارهای مشخص در شناسایی و بکارگیری توان و استعدادهای داخلی نظام و فرمول های اقتصاد مقاومتی می تواند مشکلات کشور را حل کند.